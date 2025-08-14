Els gegants visitaran una desena de cases on viuen persones grans
La iniciativa ‘I love padrins’ pretén facilitar que aquest col·lectiu gaudeixi de la festa major
Una desena de cases s’han apuntat perquè la colla de gegants i grallers les visitin divendres vinent. Ho faran en el marc de la iniciativa I love padrins, dedicada a les persones grans que no poden sortir de casa, per facilitar que gaudeixin dels actes previs de la festa major, que se celebra del 22 al 24 d’aquest mes.
La cercavila començarà a les 12.00 del migdia, i els gegants i capgrossos pararan davant de cada habitatge per homenatjar i dedicar un ball als ancians. Els interessats poden apuntar-se encara a l’ajuntament.
Aquesta iniciativa va nàixer el 2022 i l’edició d’aquest any serà la quarta. “Al principi recorríem tots els carrers i fèiem parada a tots els habitatges on sabíem que hi havia persones amb edats compreses entre els 80 i 90 anys que no podien sortir al carrer. Però es va donar algun cas en què els ancians no volien que se’ls molestés i altres que sí que esperaven el ball es van quedar sense, per la qual cosa vam decidir que era millor que els interessats fossin els qui s’inscriguessin”, explica Eli Rapado, de l’Associació de Gegants i Grallers, entitat promotora d’aquest acte.
“És una experiència molt emotiva que va sorgir de forma espontània per honrar totes les persones grans del poble perquè puguin viure la festa. Com a tots els pobles hi ha moltes persones de la tercera edat, però en aquest cas l’acte està dirigit a les que no poden sortir de casa”, va remarcar.
Els gegants Ferran i Paula aniran acompanyats dels capgrosos que representen el bandoler de la Cova de la Guardiola i el barber que el va capturar, segons resa la llegenda local. Així mateix, val a dir que l’Associació de Gegants i Grallers de l’Espluga Calba és una entitat integrada per més de 40 persones.
Integració contra les barreres
La iniciativa va sorgir buscant la integració de tots els col·lectius en els actes lúdics i de la festa major, explica Rapado. “Hi ha moltes persones grans que no poden sortir de casa seua perquè estan malalts o impedits, i les barreres arquitectòniques els dissuadeixen de sortir al carrer. A ells va dirigit l’acte.”