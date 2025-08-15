La comunitat copta ortodoxa catalana instal·la la seu al Santuari del Sant Dubte d'Ivorra
La parròquia els va cedir el 2020 l’antic hostal i van acordar que l’església de Santa Maria fos d’ús compartit. Després de les obres el temple serà la residència de fins a nou monjos
El Santuari del Sant Dubte d’Ivorra acollirà la seu de la comunitat copta ortodoxa de Catalunya. Fa cinc anys, la parròquia va acordar cedir-los l’antic hostal i compartir l’ús de l’església de Santa Maria, que continuarà sent del bisbat de Solsona. Segons el rector, Fermí Manteca, la cessió es va fer de forma consensuada amb el poble amb l’objectiu d’evitar la degradació de l’edifici.
En aquests últims anys, la comunitat copta ha iniciat la reforma de l’antic hostal, que podrà acollir fins a nou monjos: cinc al primer pis i quatre al segon. Cada habitació tindrà bany propi i comptaran amb una cuina i un menjador comuns. A l’ala esquerra de l’edifici també es construiran habitacions per acollir una desena de persones, ja siguin famílies de forma puntual o gent que vulgui fer recessos espirituals. També s’ha deixat un espai lliure perquè en un futur pugui instal·lar-se un ascensor.
Millores a l’església
Paral·lelament, realitzen accions de millora a l’església. Aquest any han instal·lat a l’altar un iconòstasi de fusta fet a Egipte que, durant els pròxims mesos, ornamentaran amb imatges de Déu, la Verge Maria i sants. També s’han renovat les baranes de fusta dels balcons interiors i del cor de l’església i s’han instal·lat més punts de llum.
Aportacions
Per a Manteca, “que la comunitat catòlica i la copta puguin compartir un lloc i una mateixa fe és una cosa molt bonica i molt de futur”. Per la seua part, el pare Rewis, membre de la comunitat copta, va explicar que les obres es financen gràcies a les aportacions de diferents comunitats coptes locals i d’Europa. Per als treballs de neteja també compten amb l’ajuda de voluntaris. Encara que no treballen amb un calendari concret, l’objectiu és acabar primer les actuacions a l’església i, posteriorment, la reforma de l’antic hostal.
En l’actualitat, el Santuari del Sant Dubte acull el culte a la Candelaria al febrer, Pasqüetes al març i avui per Santa Maria. Des de fa uns anys, la comunitat copta també fa una celebració de forma mensual.
El miracle d’Ivorra
La sala d’actes es mantindrà com a centre d’interpretació del Sant Dubte. L’any 1.010 mentre el rector celebrava missa a l’església de Santa Maria, va dubtar de la presència de Crist durant l’Eucaristia i el vi del calze es va convertir en sang. El papa Sergi IV va certificar que es tractava del primer miracle eucarístic.
La comunitat religiosa copta de la Segarra és la més nombrosa de Catalunya, amb unes 80 famílies de les 200 que resideixen a tot el territori català. Fa més de 15 anys, la parròquia de Cervera també va cedir a la comunitat copta l’església dels Dolors, ubicada a la plaça del Fossar.