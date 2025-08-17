MUNICIPIS
Alfarràs renuncia a 2,2 milions d’euros en subvencions de la UE per a estalvi energètic
Tenia adjudicats 4 milions per a 14 projectes i espera els avançaments promesos per l’Estat per executar els que segueixen en peu. Seròs tampoc els rep i demana un crèdit per poder iniciar obres
L’ajuntament d’Alfarràs ha hagut de renunciar a 2,2 milions d’euros en subvencions ja concedides per fomentar l’estalvi energètic. És més de la meitat dels 4 milions atorgats en el marc del programa DUS 5000, promogut per la UE per a municipis de fins a 5.000 habitants i administrat per l’Estat. Se suma així a altres ens locals lleidatans que han desistit ja a 4,3 milions d’aquesta línia d’ajuts per l’elevada complexitat de la tramitació o no poder complir els terminis establerts (vegeu el desglossament).
Així, Alfarràs és el municipi de Lleida amb més diners atorgats per aquest programa de subvencions. “Dels 4 milions concedits, només executarem obra per valor d’1,8 milions”, va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia.
El consistori havia dissenyat 14 iniciatives, reduïdes ara a sis. Se centren en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades dels edificis públics i la renovació de l’enllumenat, canvi de finestres i millores en la climatització. Aquestes intervencions que començaran aquest mes.
El municipi ha invertit uns 300.000 euros a finançar els seus projectes, però no ha rebut l’avançament dels ajuts promesos per l’Estat. “Fa dos mesos que les esperem”, va indicar Garcia. “Per això hem assumit el menor risc per fer front al deute que es generarà si no arriben els ajuts, ja que les empreses a les quals s’ha encarregat l’execució han de tenir garanties que cobraran”, va remarcar . “És insòlit que la mateixa Administració creï normes que dificultin el procés per aconseguir fons europeus, que és el que ha succeït.”
Tampoc l’ajuntament de Seròs no ha rebut els avançaments previstos dels ajuts del DUS 5000 que té concedits. L’alcalde, Josep Romia, va indicar que l’ajuntament ha hagut de sol·licitar un crèdit d’1,4 milions d’euros amb l’aval de la Generalitat per sufragar les seues inversions que ascendeixen a 3,5 milions. “La resta la pagarem amb fons propis en cas que no arribin els avançaments i no es puguin pagar les obres. Els ajuts porten entre 6 i 8 mesos de demora”, va dir.
Esprint per no perdre els ajuts
Tant Alfarràs com Seròs han hagut de fer un veritable “esprint” per tenir els seus projectes aprovats i adjudicats, però ara els avenços per a les obres no arriben i han d’estar acabades, justificades i pagades el 31 de novembre. Altrament, poden perdre els ajuts concedits.
La quantia revocada ascendeix a 4,3 milions d’euros, la qual cosa suposa el 14 per cent dels 31 milions atorgats a la província. En total, els municipis beneficiats eren 39 i els projectes presentats una seixantena, centrats en la instal·lació d’enllumenat públic, plaques solars, millorar l’aïllament d’edificis i fins i tot comprar vehicles elèctrics i carregadors.
Així mateix, les queixes dels pobles que han renunciat a aquests ajuts són compartides pels que han aconseguit completar una tramitació que qualifiquen d’“inhumana”. La majoria assegura que no tornarien a sol·licitar aquests fons.
El consell de l’Urgell i vuit municipis desisteixen de 4,3 milions en ajuts
Un total de vuit ajuntaments (la Fuliola, Les, Maldà, Vall de Cardós, Esterri d’Àneu, Alins, Isona i Ciutadilla), a més del consell de l’Urgell, han renunciat també a ajudes concedides per la UE a través dels fons DUS 5000 per impulsar l’estalvi energètic en pobles de menys de 5.000 habitants.