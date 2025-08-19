Càmeres per conèixer l’estat del clavegueram
Primer pas per elaborar un mapa i optimitzar recursos hídrics. En aquesta xarxa que dona servei a 12.700 veïns
L’ajuntament de la Seu i la firma Agbar han instal·lat càmeres al clavegueram municipal per conèixer l’estat de conservació de la xarxa de sanejament, que dona servei a 12.700 veïns. Aquests treballs, que van començar el mes de juny passat i es prolongaran fins al novembre, tenen com a objectiu portar a terme una inspecció per “optimitzar els recursos hídrics i millorar l’eficiència i eficàcia del tractament de l’aigua”, segons ha explicat l’alcalde, Joan Barrera.
El contracte de l’ajuntament amb Agbar inclou actualitzar la cartografia de la xarxa del clavegueram del municipi, un primer pas indispensable per detectar possibles obstruccions en la infraestructura i hipotètics danys estructurals com ensorraments, danys al material del sistema per on circula l’aigua (corrosions en solera), o entrada d’arrels, entre altres factors que puguin afectar el funcionament de la xarxa de sanejament.
Barrera va indicar que aquesta col·laboració amb Agbar “comportarà poder millorar aquest servei”. Els operaris treballen amb càmeres fixes tipus penjador que graven imatges de l’interior de tota la xarxa del clavegueram. Aquestes filmacions permetran identificar problemàtiques i conèixer de primera mà l’estat de la xarxa. Tota la informació que es reculli serà processada posteriorment per tècnics de l’empresa.
El projecte, que ha adjudicat el consistori a l’empresa d’aigües per un import de 53.227 euros (amb impostos), preveu desenvolupar-se al llarg de dos fases. Fins al mes de setembre es faran els treballs de camp. Posteriorment, fins al novembre, s’analitzaran els resultats i es redactarà la memòria final, que inclourà la cartografia renovada.