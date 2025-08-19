Impulsen mesures per reduir el perill d’incendis al municipi
L’ajuntament de la Seu impulsa mesures per reduir el perill d’incendi als boscos del municipi, limitar els efectes en el cas de produir-se’n un i facilitar-ne l’extinció. Les actuacions estaran recollides en un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que acaba d’encarregar el consistori i que estarà a punt durant els propers mesos. L’estudi, que suposa una inversió de 3.395 euros, anirà a càrrec de l’empresa Lignus Enginyers SCP.
El document haurà d’incloure el conjunt de mesures i de previsions, així com l’avaluació de l’estat actual de l’espai forestal de la Seu i de les seues infraestructures, i les activitats que es desenvolupen al municipi. També quedaran definits els criteris per ordenar les accions de prevenció i minimitzar les emergències. Per una altra banda, el consistori també ha tret a concurs el manteniment dels sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municipals. El contracte té un pressupost de 42.736,47 euros.