Impulsen mesures per reduir el perill d’incendis al municipi

L’ajuntament acaba de contractar la redacció del document. - C. SANS

Cynthia Sans

L’ajuntament de la Seu impulsa mesures per reduir el perill d’incendi als boscos del municipi, limitar els efectes en el cas de produir-se’n un i facilitar-ne l’extinció. Les actuacions estaran recollides en un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que acaba d’encarregar el consistori i que estarà a punt durant els propers mesos. L’estudi, que suposa una inversió de 3.395 euros, anirà a càrrec de l’empresa Lignus Enginyers SCP.

El document haurà d’incloure el conjunt de mesures i de previsions, així com l’avaluació de l’estat actual de l’espai forestal de la Seu i de les seues infraestructures, i les activitats que es desenvolupen al municipi. També quedaran definits els criteris per ordenar les accions de prevenció i minimitzar les emergències. Per una altra banda, el consistori també ha tret a concurs el manteniment dels sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municipals. El contracte té un pressupost de 42.736,47 euros.

