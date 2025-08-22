Premi per a tots els participants que embelleixen cases amb flors
L’ajuntament de Solsona premia enguany les tretze cases que s’han presentat al Concurs de Flors als Balcons. L’augment de la participació en l’embelliment de la ciutat és el principal objectiu de la convocatòria que arriba a la 35a edició després de l’aturada de dos anys per la sequera. El primer premi, dotat amb 90 €, ha estat per a Montse Puig, i l’especial dedicat a les façanes, amb 180 €, per a Pilar Casals. La resta va rebre 60 € cada un.