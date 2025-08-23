SUCCESSOS
Vilagrassa recorda amb emoció i en silenci el jove assassinat
L’alcalde condemna de forma “ferma i contundent” el crim i recolza la família de l’apunyalat a Tàrrega. L’atac hauria succeït després d’una discussió prèvia
Un centenar de persones es van congregar ahir al migdia davant l’ajuntament de Vilagrassa per fer un emotiu minut de silenci en memòria del Juan, el jove de 18 anys veí del municipi que va morir la matinada de dijous hores després de ser apunyalat en una baralla a Tàrrega. Familiars, amics i veïns van participar en l’acte, convocat pel consistori, que va estar marcat per les llàgrimes i la consternació.
L’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va expressar la seua condemna “més ferma i contundent” contra aquests fets violents i va traslladar tot el suport i solidaritat a la família. “Aquest minut de silenci és un homenatge i record al Juan, i també un símbol de convivència”, va subratllar. L’ajuntament va decretar dos dies de dol oficial. A les xarxes socials, l’institut Alfons Costafreda de Tàrrega, on havia estudiat la víctima mortal, va expressar el seu condol pel tràgic succés, igual com va fer la ZER Guicivervi, on estudia un germà de la víctima.
Els fets van tenir lloc a les 1.06 hores de la matinada de dijous al portal del número 89 del carrer Sant Pelegrí de Tàrrega. Durant una baralla, un jove de 17 anys hauria atacat la víctima amb una arma blanca. Malgrat dels esforços dels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el van traslladar en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el jove va morir hores després. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir el menor al mateix lloc dels fets. El cas es troba sota secret de sumari i la Fiscalia de Menors ja ha ordenat el seu internament en règim tancat per un delicte d’homicidi.
Veïns van explicar ahir que tot apunta que l’agressor i la víctima haurien discutit prèviament en un carrer proper. El detingut s’hauria dirigit posteriorment a casa seua per agafar un ganivet o un objecte punxant i va baixar de nou, quan la víctima l’esperava al portal juntament amb uns amics. Llavors, el menor l’hauria agredit brutalment assestant-li diverses punyalades. Segons es pot veure en un vídeo, al carrer Sant Pelegrí es van viure moments de molta tensió després de la baralla amb la intervenció de la policia. A l’entrada del bloc on el jove de 18 anys va ser apunyalat, ahir hi havia dos roses blaves en la seua memòria. Tanmateix, no hi havia presència policial davant l’edifici, malgrat que l’ajuntament va recordar que durant els propers dies hi haurà un dispositiu de vigilància preventiva per evitar noves accions violentes.