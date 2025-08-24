Famílies demanen més comunicació per a les obres del pati infantil de Sort
Les famílies de la Llar d’Infants Els Malfargats de Sort han expressat aquesta setmana la preocupació per l’estat del pati del centre, coincidint amb l’activitat del Casalet d’estiu per a nens de 0 a 3 anys. L’ajuntament ha destinat una inversió d’uns 4.000 euros per renovar la zona de jocs, molt deteriorada, amb la finalitat de substituir el paviment de cautxú per un de suro projectat de la marca Decoproyec, un producte certificat com a lliure de tòxics i segur per a la manipulació i ús.
Tanmateix, el procés s’ha vist retardat. La retirada del cautxú es va allargar més del previst –amb la col·laboració fins i tot d’algunes famílies– i, després de l’aplicació d’una primera capa de resina aglomerant el cap de setmana passat, les pluges i la falta de disponibilitat de l’empresa instal·ladora van impedir continuar els treballs.
Aquesta situació ha generat queixes entre diversos pares i mares, que lamenten que els seus fills hagin accedit a un espai amb ciment polit i una capa de resina, a més de criticar l’escassa comunicació per part del consistori. Per la seua banda, l’ajuntament va aplicar dijous la primera capa de suro i assegura que completarà la instal·lació de la resta de les capes durant el setembre, abans de l’inici del curs escolar.