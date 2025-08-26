Després del granís, l’amiant: la tempesta al Pirineu va destrossar velles teulades de fibrociment en 30 cases i 15 naus
L’ajuntament i veïns de les Valls d'Aguilar demanen ajuda a la Diputació i a la Generalitat per fer front a l’alt cost de retirar aquest material, prohibit des de fa anys per la seua alta toxicitat
La intensa tempesta que va caure la setmana passada en diferents punts de l’Alt Urgell va tenir un fort impacte al municipi de les Valls d’Aguilar. Va ocasionar importants desperfectes a Noves de Segre, Bellpui i Beren, on va destrossar teulades de fibrociment, un material que conté fibres d’amiant i l’ús del qual està prohibit des de fa anys per la seua alta toxicitat. Al seu torn, l’ajuntament ha iniciat contactes amb la Diputació i l’Agència de Residus de Catalunya per buscar ajuda per fer front a l’alt cost de retirar-lo.
La mida del granís va arribar als cinc centímetres. “Era com ous de gallina, una cosa mai vista abans”, va dir el regidor Josep Maria Escabrós, que va xifrar en 30 les cases amb teulada de fibrociment que van quedar afectades, a més de 15 naus dedicades a l’agricultura.
Així mateix, Escabrós va assegurar que “l’ajuntament estarà al costat dels afectats i donarà permisos d’obra gratuïts per rehabilitar les teulades”. També agilitzarà els tràmits i “estaran disponibles en 24 hores”, va afegir.
El consistori ha sol·licitat a la Diputació i a la Generalitat que obrin una línia d’ajuts per retirar el fibrociment de les teulades arrasades pel granís. “Necessitem agilitzar-los perquè hi haurà més pluges i els veïns han tapat les teulades amb lones”, va dir l’edil. La carretera de Taús també va quedar afectada i la brigada treballa per reparar les tanques de seguretat.