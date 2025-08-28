TRÀNSIT
Més de 260 conductors imputats per circular sense carnet en sis mesos a Lleida
Al Pirineu, les denúncies a xòfers amb el permís retirat i sense punts s’han triplicat
Els Mossos d’Esquadra van imputar en el primer semestre un total de 264 conductors per circular sense el permís en vigor a les comarques lleidatanes. Aquí s’inclouen tant els que no tenien cap punt al carnet, els que el tenien retirat o directament que no l’havien obtingut mai. Aquesta xifra suposa un augment del 16,8% respecte al primer semestre del 2024 i representen més del 42% del total de delictes contra la seguretat viària.
Segons les dades facilitades per la policia catalana, a la regió policial del Pirineu, els conductors denunciats entre gener i juny per circular amb el permís retirat, 13, o amb la pèrdua total de punts, amb 28, s’han triplicat respecte al mateix període de l’any passat. Per tipologia, els Mossos van denunciar a les carreteres lleidatanes 113 conductors per circular amb pèrdua total de punts, un 34,5% més; 48 amb el permís retirat, un 54,8% més; i 103 perquè no havien obtingut mai la llicència. En aquest últim cas, són un 7,2% menys respecte als sis primers mesos del 2024.
Alcohol o drogues
També ha baixat la xifra de conductors davant del jutge per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, amb un total de 222 en el primer trimestre, la qual cosa suposa una caiguda del 23%. Quant a la velocitat penal, els Mossos d’Esquadra van imputar-ne vuit, mentre que es van disparar les denúncies per conducció temerària, amb 35, que en el cas del Pirineu s’han triplicat, fins a un total de 12.
En els sis primers mesos de l’any van ser imputats 22 conductors per causar lesions imprudents i les denúncies per originar un greu risc a la carretera s’han multiplicat per dos al passar de les 5 en el primer semestre del 2024 a 11 en el d’aquest any, set a Ponent. En total, han estat denunciats 625 conductors en sis mesos, un 5,87% menys respecte a l’any passat.
‘Caçat’ a 202 km/h per la C-14 a Ciutadilla
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts un conductor de 40 anys que va ser interceptat circulant a 202 quilòmetres per hora a la C-14 a Ciutadilla. Els fets van tenir lloc a la tarda durant un control preventiu de velocitat, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. A les 18.00 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle a 202 quilòmetres per hora, més del doble de la permesa.
Els agents van parar el cotxe a l’entrada de Tàrrega i van informar el conductor que havia comès un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Al tractar-se d’un ciutadà estranger, es van desplaçar a la comissaria per si podia aportar algun justificant de residència a l’Estat. Tanmateix, al constatar que no disposava de residència per poder garantir les comunicacions judicials, va quedar detingut per passar a disposició judicial.