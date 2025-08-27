El municipi de Lleida que torna a tenir metge de capçalera després de set mesos
L’arribada del nou facultatiu coincideix amb la recent reforma integral del consultori
El consultori mèdic de Vilanova de Bellpuig torna a disposar d’un metge després de set mesos sense un facultatiu assignat. Des d’aquest mes d’agost, el centre compta amb el doctor Pau Olivares, que s’ha incorporat a l’equip format per la infermera Anna Maimó i l’administrativa Núria Morera. D’aquesta manera, el consultori torna a tenir un professional de referència per als veïns i veïnes.
L’ajuntament ha recordat que la població té el percentatge més alt de persones majors de 65 anys de la comarca del Pla d’Urgell i ha demanat al departament de Salut que garanteixi cinc dies de cobertura amb metge i infermera de forma permanent per atendre les necessitats assistencials de la ciutadania. En diverses ocasions, el consell comarcal del Pla d’Urgell també ha insistit en la importància de mantenir aquest servei amb plena dedicació.
L’arribada del nou metge coincideix amb la recent reforma integral del consultori, finalitzada el maig d’aquest mateix any.
D’altra banda, les obres per reformar el consultori, amb una inversió aproximada de 70.000 euros, han estat finançades principalment a través d’una subvenció de la diputació de Lleida i han permès redistribuir i actualitzar els espais interiors.