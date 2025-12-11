LOTERIA
Aquesta localitat de Lleida és el poble de Catalunya on més cops ha tocat el Gordo de la Loteria de Nadal
Aquest municipi pirinenc ha guanyat fins a quatre vegades el primer premi de la Loteria de Nadal, esdevenint així la localitat més premiada al Principat
S'acosta un dels dies més esperats de l'any, el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 que se celebrarà el pròxim 22 de desembre. Milers de catalans i espanyols estaran pendents d'aquesta tradicional cita nadalenca que reparteix milions d'euros arreu del territori. A Catalunya, hi ha tres localitats que destaquen especialment per la seva fortuna històrica amb el primer premi tot i la seua població, segons les dades oficials de la SELAE (Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat).
Catalunya ocupa el tercer lloc en el rànquing de comunitats autònomes on més vegades ha caigut el Gordo al llarg de la història. En total, el primer premi ha tocat 85 vegades en territori català.
Sort, la població més afortunada de Catalunya
Més enllà de Barcelona, on, per població, el Gordo hi ha caigut 44 vegades, Sort és el poble de Catalunya on més vegades ha tocat el premi i el segon municipi que més 'sort' ha donat, fent honor al seu nom. El petit municipi lleidatà de 2.213 habitants ha estat premiat amb el Gordo en quatre ocasions, totes elles a la famosa administració de La Bruixa d'Or. Els anys 2003, 2004, 2007 i 2017 van ser especialment afortunats per a Sort, amb la peculiaritat que el primer premi va caure dos anys consecutius (2003 i 2004). Aquest fenomen ha convertit la localitat pirinenca en un autèntic pol d'atracció per a compradors de dècims de tota Catalunya i la resta d'Espanya.
Vic iguala la fita de Sort
Vic també es pot considerar afortunada. Des del 1817, quan va començar el sorteig, la capital d'Osona s'ha emportat amb algun premi del Gordo fins a 4 vegades. L'última vegada, el 2005, quan hi va tocar el Gordo amb el número 20085.
Sabadell, quarta en el rànquing de fortuna
La capital vallesana ocupa la quarta posició després d'haver rebut el Gordo en tres ocasions: els anys 1969, 1998 i 2018. El Vallès, en general, sembla tenir bona estrella amb la Loteria de Nadal, ja que Sant Quirze del Vallès ha estat afortunat dues vegades en els darrers trenta anys (2008 i 2018). També Granollers ha tingut la seva quota de sort, amb primers premis el 1979 i novament el 2018.
Distribució provincial del Gordo a Catalunya
La distribució dels 85 primers premis que han caigut històricament a Catalunya mostra un clar predomini de Barcelona, que lidera el rànquing amb 68 premis. La segueixen Lleida amb 7 primers premis, Girona amb 6 i, finalment, Tarragona amb 5.
Tant Sort com Sabadell, a més de la seva fortuna amb la Loteria, ofereixen una variada oferta gastronòmica i cultural que pot complementar perfectament una visita per adquirir els dècims amb l'esperança que la sort torni a somriure a aquestes localitats catalanes.