Uns 250 xalets deixaran de rebre aigua de reg per a piscines i jardins
Els regants donen de baixa aquests subministraments en deu urbanitzacions d’Alpicat
Uns 250 xalets d’Alpicat deixaran de rebre aigua de reg per a jardins i piscines. La comunitat de regants ha donat de baixa aquests proveïments a l’esbrinar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre havia exclòs 10 urbanitzacions de l’àrea regable el 2013. Les cases reben també subministrament de la xarxa d’aigua potable.
Els propietaris d’uns 250 xalets d’Alpicat deixaran de rebre aigua de reg del Canal d’Aragó i Catalunya, després d’haver-la utilitzat durant dècades per regar jardins, omplir piscines i altres usos que poc o gens tenen a veure amb l’agricultura. La comunitat de regants va donar de baixa aquests proveïments el maig passat, a l’esbrinar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) havia exclòs de la superfície regable deu urbanitzacions del municipi l’any 2013. Malgrat aquesta decisió, els agricultors han continuat subministrant aigua de forma provisional a les cases. Tenen intenció de fer-ho fins a l’inici de la primavera de la pròxima campanya de reg, malgrat que la pràctica totalitat dels habitatges també rep subministrament de la xarxa d’aigua potable municipal.
Fonts de la comunitat d’Alpicat van indicar que mantenen el subministrament de forma provisional perquè els propietaris de les cases tinguin temps de sol·licitar les seues pròpies concessions d’aigua a la CHE. Si l’organisme estatal les concedeix, els regants podran subministrar aquest cabal sense que fer-ho disminueixi la dotació per a ús agrícola. Les mateixes fonts van puntualitzar que no es tallarà el proveïment si a alguna vivenda li falta connexió a la xarxa d’aigua potable, encara que l’ajuntament va corroborar que aquesta arriba a totes les urbanitzacions. Per la seua part, la comunitat general de l’Aragó i Catalunya va expressar la voluntat d’ajudar les parts afectades a buscar “solucions d’enteniment”. Això inclou assessorar els amos de cases en la tramitació de concessions.
Després de dècades donant aigua de reg a urbanitzacions, la situació va canviar arran de les obres per modernitzar el regadiu en aquesta superfície de 1.250 hectàrees. Propietaris de xalets van demanar aprofitar els treballs per instal·lar hidrants als seus habitatges i van argumentar que el sòl que ocupen les cases està qualificat com a agrícola. La comunitat, per la seua part, va rebutjar aquestes peticions al considerar que suposarien malversar subvencions atorgades per millorar el regadiu. Són 4 milions d’euros de fons Next Generation de la UE.
Davant d’aquesta situació, els regants d’Alpicat van acudir al maig a la CHE per consultar si era possible excloure de la superfície regable el sòl ocupat per urbanitzacions. Una vegada allà, van descobrir amb sorpresa que l’organisme estatal ja n’havia exclòs una desena al municipi el 2013. Ho va fer en el marc d’un procés d’actualització de la zona regable del Canal d’Aragó i Catalunya, que va portar a terme quan la comunitat general va demanar augmentar l’extensió del regadiu. A l’assabentar-se’n, la comunitat d’Alpicat va notificar la baixa del subministrament als propietaris de les parcel·les excloses.
Malgrat la revisió de la CHE, algunes urbanitzacions d’Alpicat van seguir dins la superfície regable. Això s’atribueix al fet que l’organisme estatal es va basar en fitxes cadastrals desactualitzades, que llavors no recollien l’existència d’uns 150 xalets. Aquests continuaran per ara rebent aigua de reg.