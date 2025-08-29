MEDI
Proves a Boumort per limitar l’accés a boscos
A partir de la tardor, en el marc d’un projecte finançat per la UE. Juntament amb altres espais naturals de Catalunya
La reserva nacional de caça de Boumort es convertirà a partir de la tardor en un banc de proves de diferents mesures per limitar l’accés de persones als boscos. Formarà part d’un projecte finançat per la UE juntament amb altres espais naturals de Catalunya. Aquesta iniciativa, batejada com a Flow4Bio, té com a objectius mitigar l’impacte de la freqüentació humana a les zones forestals i fer-les més resilients davant del canvi climàtic.
Les diferents accions es desenvoluparan en una superfície de 80 hectàrees de Boumort, el Parc Natural dels Ports (Tarragona), el Parc Natural del Montseny (Barcelona i Girona) i l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa (Girona) i tindran un caràcter demostratiu. Entre les mesures que es posaran a prova, destaquen canviar la xarxa de senders i restringir el pas a les zones sensibles per “reduir la pressió humana als espais més vulnerables”.
Millora d’hàbitats
També està previst millorar els hàbitats forestals amb actuacions que afavoreixin la regeneració natural i la biodiversitat. Així, està previst crear petits clars de menys de 500 metres quadrats, la retirada d’espècies foranes i la diversificació de la composició vegetal, entre altres accions.
El Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya (CTFC) coordinarà les diferents accions de gestió forestal. La Fundació Emys és la coordinadora del projecte Flow4Bio, que té entre els seus socis entitats com l’Associació Trenca i Seo Birdlife. A més, també compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i es beneficia de fons Next Generation de la UE.
Així mateix, responsables del projecte van indicar que, al marge de provar l’eficiència de diferents mesures per regular l’accés humà als boscos, la posada en marxa del Flow4Bio haurà de servir també per divulgar “la importància de respectar i cuidar els espais naturals” i “disfrutar d’activitats recreatives de manera responsable”.