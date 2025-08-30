Eth Baish Aran estrèe dues naues rotes tematiques
Natura e istòria coma hiu conductor
Eth Conselh Generau d’Aran a estreat en Bossòst e Les dues naues rotes tematiques includides en sòn Plan de Sostenibilitat Toristica. Aguesti projèctes cerquen refortilhar era aufèrta toristica a trauès d’elements culturaus e naturaus dera Val.
Era naua rota de Bossòst denominada Aran Sauvatge, Fauna d’Aran, ei un recorrut interpretatiu que permet descorbir era riquesa faunistica dera Val, atau coma es relacions entre es comunitats locaus e eth sòn entorn naturau. Era rota de Les, batiada coma Castèth de Les, Passeig pera Istòria d’Aran, prepause ua immersion en passat medievau aranés. Pannèus informatius combinadi damb còdis QR permeten as visitaires seguir e informar-se sus era rota compausada per 9 elements, entre es que s’includís eth Castèth de Pijoèrt. Aguesti dus recorruts se somen ar estreat en Vilamòs, en terçon de Lairissa, damb eth nòm Eres.
Era Sindica d’Aran, Maria Vergés (Unitat d’Aran), destaquèc en aguest sens que “aguesti projèctes son un esturment clau tà dinamizar eth torisme de forma sostenibla”. “Mos permeten méter en valor un legat qu’a viatges passe desapercebut, mès qu’a ua riquesa impressionanta qu’auem de suenhar”, ahigec.