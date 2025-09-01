SUCCESSOS
Detingut un conductor per circular ebri i en contradirecció a Alcarràs
L’arrestat, de 22 anys, viatjava per l’A-2 amb la ITV desfavorable i sense assegurança. Acusat de dos delictes contra la seguretat viària, triplicava la taxa d’alcoholèmia
Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte al matí un conductor per anar en contradirecció per l’A-2, a l’altura d’Alcarràs, i triplicar la taxa d’alcoholèmia permesa. L’arrestat, de 22 anys, està acusat de dos delictes contra la seguretat viària. Poc abans de les 9.00, diversos conductors van alertar al 112 que un vehicle de color negre circulava en sentit contrari per l’autovia. El turisme anava en sentit Lleida però pel carril en direcció Fraga. Una patrulla de trànsit dels Mossos es va activar ràpidament i es va incorporar al quilòmetre 462 de l’A-2, en direcció Fraga. D’aquesta manera, va poder localitzar el vehicle negre, que es trobava aturat i maniobrant erràticament per la mitjana a l’altura de la sortida d’Alcarràs per l’L-800.
Els agents van obligar el vehicle a aturar-se i van comprovar que a l’interior hi havia tres homes amb evidents símptomes d’embriaguesa. El que viatjava darrere anava sense cap tipus de seguretat, assegut sobre els seients doblats en mode càrrega i entre sacs de diversos materials.
Els Mossos van practicar la prova de detecció alcohòlica al conductor, que va marcar un resultat positiu de 0,86 mg/l. Els agents el van detenir com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.
Així mateix, el vehicle –que va quedar immobilitzat– circulava amb una ITV desfavorable des del 2022 i sense assegurança en vigor, i els agents van instruir les denúncies corresponents.
En el primer semestre del 2025, els Mossos d’Esquadra han imputat un total de 625 conductors per delictes contra la seguretat viària.
En concret, 264 per circular sense el permís en vigor; 222 per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues; 35 per conducció temerària; 22 per causar lesions imprudents; 11 per originar un greu risc a la carretera; i 8 per velocitat penal.
Paral·lelament, dissabte a la nit, al voltant de les 23.30, un motorista va resultar ferit de diversa consideració al col·lidir contra un turisme a l’avinguda Rosa Parks de Lleida. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets amb una dotació i el conductor de la moto va ser evacuat a l’Hospital Arnau de Vilanova. Els passatgers i el conductor del cotxe van resultar il·lesos.
Així mateix, ahir a la tarda, dos persones van ser assistides pels serveis d’emergències després que el turisme en el qual viatjaven sortís de la via a la C-14, a l’altura de Ponts.