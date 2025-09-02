Arbres caiguts, inundacions i un sostre col·lapsat per la tempesta de diumenge
El 112 va atendre 15 avisos a Lleida i els Bombers van fer mitja dotzena d’actuacions
La tempesta que va fustigar Lleida i la comarca franjolina de la Llitera entre diumenge a la tarda i dilluns a la matinada va deixar un saldo de diversos arbres caiguts, pàrquings inundats, una teulada col·lapsada a Alfarràs i avingudes sobtades en diversos barrancs. Malgrat la intensitat de les precipitacions, no hi va haver danys personals.
Les intenses pluges, barrejades amb pedra, i les fortes ratxes de vent que van fuetejar Lleida i Osca entre diumenge a la tarda i ahir a la matinada van causar nombrosos incidents, principalment arbres caiguts, pàrquings i carrers inundats, l’avinguda d’alguns torrents i el col·lapse del sostre de la terrassa en un habitatge a Alfarràs. El 112 va rebre al voltant de 300 trucades per emergències en plena alerta meteorològica a tot Catalunya, malgrat que no van transcendir danys personals ni incidències greus per a la població.
Només a Lleida es van obrir vuit expedients al Segrià i set a la Noguera, mentre que els bombers van fer un total de 145 intervencions a tot Catalunya, sis de les quals a la demarcació. Alfarràs va patir l’episodi més greu, amb més de 48 litres de pluja per metre quadrat en només trenta minuts i una acumulació total de 65,8 litres al llarg de la nit. L’aigua va desbordar el sistema de clavegueram, va inundar obres al centre del municipi i el vent va aixecar el sostre de la terrassa d’un habitatge. Les piscines municipals també es van veure afectades i es van fer tasques contra rellotge per reobrir-les ahir a la tarda. A Alguaire, el temporal es va traduir en fortes ratxes de vent que van arribar als 86 km/h i van causar danys materials. El balanç del temporal inclou altres successos de consideració: tres pins van caure a la carretera C-14 entre Ciutadilla i Bellcaire, una avinguda sobtada del torrent a Castelló de Farfanya, i caigudes d’arbres a Vallbona de les Monges i a l’L-512 a l’altura d’Artesa de Segre.
A la Franja, la comarca de la Llitera va registrar pluges torrencials, calamarsa i vents que van arrasar cultius de panís i fruiters i van danyar infraestructures, com una torre elèctrica sobre l’A-140, que va quedar tallada.
Lleida registra el segon estiu més càlid en 87 anys
A falta de més de 20 dies perquè acabi l’estiu el proper 22 de setembre, Lleida ja ha registrat el segon estiu més càlid en 87 anys, només superat pel rècord de l’estiu del 2022. Segons les dades de l’Observatori meteorològic de Lleida, la temperatura mitjana durant aquesta estació ha estat de 27,2 ºC, la qual cosa suposa 2,6 ºC per sobre de la mitjana dels últims 30 estius compresos entre 1991 i 2020.
La temporada estival a Lleida s’ha caracteritzat per una gran quantitat de dies extremament calorosos, amb un total de 48 dies en què es van superar els 35 ºC, més del doble respecte a la mitjana històrica de 23 dies. A més, hi ha hagut 8 dies en què es van sobrepassar els 40 ºC, mentre que les nits tropicals, amb temperatures que no van baixar de 20 ºC, es van registrar en 48 ocasions, superant amb escreix la mitjana de 17. Pel que fa a les nits tòrrides, les que superen els 25 graus, cada vegada comencen abans. A Catalunya s’han registrat un total de 36 nits d’aquest tipus, només superades els anys 2022 (47) i 2003 (51). Aquest estiu també ha estat notable per la durada de l’onada de calor, establint un nou rècord de 16 dies consecutius amb màximes de més de 40 graus, superant en dos dies la xifra de l’estiu passat el 2022. Aquest episodi prolongat de calor extrema ha marcat una fita en la climatologia regional.