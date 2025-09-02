Un conductor drogat fuig d'un control dels Mossos a Alcarràs intentant atropellar els agents
Va acabar accidentat en un camp de fruiters i els mossos van trobar al vehicle una bossa amb tres telèfons mòbils, set rellotges intel·ligents i nou auriculars
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Alcarràs un home de 44 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota l'efecte de substàncies estupefaents, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. Segons ha explicat la policia, els fets van passar diumenge cap a les 8 del matí en un control d'alcoholèmia que els Mossos havien muntat a la L-800 a la sortida d'Alcarràs. Els agents van indicar a un vehicle que s'aturés, però aquest va accelerar i fugir del lloc pel carril contrari, maniobra que va obligar a un altre vehicle a apartar-se de la via per evitar xocar. Després de seguir el vehicle per un camí asfaltat, aquest va quedar accidentat en un camp de fruiters.
Els mossos van fer sortir l'home del vehicle i, després de constatar que no patia ferides rellevants, el van identificar. A continuació, li van fer la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat negatiu, mentre que la de substàncies estupefaents va donar positiu en cànnabis. A més, la policia va comprovar que el vehicle no disposava d'assegurança obligatòria.
Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, conducció sota l'efecte de substàncies estupefaents, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i atemptat als agents de l'autoritat.
La policia també va revisar el vehicle, on va trobar una bossa amb 3 telèfons mòbils, 7 rellotges intel·ligents amb els seus carregadors i 9 jocs d'auriculars. Els objectes van quedar intervinguts per comprovar si provenen d'origen il·lícit.
El detingut, amb antecedents, passarà aquest dimarts a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.