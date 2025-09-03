Ferit un nen en una atracció de fira a la Seu d'Urgell
Pel que sembla, l'infant va relliscar, va picar contra la xarxa de protecció, que es va trencar, i va caure a terra
L'ajuntament ha tancat l'atracció
L’ajuntament de la Seu d'Urgell va tancar aquest dimarts una atracció del recinte de firetes després de la caiguda d’un menor. Una ambulància del SEM va acudir fins el lloc dels fets, que es van produir a mitja tarda, i va traslladar el ferit fins al Sant Hospital. Segons l’alcalde, Joan Barrera, els fets van tenir lloc en una atracció infantil en la qual, pel que sembla, el nen va relliscar, va picar contra la xarxa de protecció, que es va trencar i el menor va caure a terra donant- se un cop.
Barrera va remarcar que, en un primer moment, a l’accident no va semblar de gravetat, ja que se li va fer un examen mèdic. De fet, el nen va quedar en observació, segons el primer edil. El consistori va obrir una investigació i els tècnics municipals que certifiquen l’estat de les instal·lacions firals van fer una primera comprovació de l’atracció on es va registrar l’incident.
La Seu d’Urgell va posar ahir el colofó a cinc dies de festa major amb un balanç positiu, al marge de l’incident al recinte firal a la tarda. El consistori es va mostrar satisfet pel desenvolupament dels actes festius i va agrair la tasca tant del personal municipal com dels professionals i voluntaris que ho han fet possible. Fonts municipals van remarcar que tots els actes programats van tenir un nombrós públic.