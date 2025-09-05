En venda el restaurant del complex Masia Salat de les Borges, nou anys després de tancar
A través de la immobiliària Solvia, que demana 410.000 euros per l’edifici en estat d’abandó
El restaurant del complex Masia Salat de les Borges Blanques és a la venda nou anys després del tancament, el 2016. Així figura en el portal a internet de la immobiliària Solvia. L’edifici, al peu de la carretera N-240, té una superfície de 9.778 metres quadrats i es ven ara a un preu de 410.000 euros.
Les instal·lacions de l’antic restaurant, que en el seu dia va acollir actes rellevants de la comarca de les Garrigues, es troben actualment en un estat precari, mentre que l’entorn està cobert de vegetació. De l’antic complex hoteler només queda oberta la gasolinera, en mans de la CAG.
El tancament del restaurant l’abril del 2016 va estar precedit per una tancada de treballadors durant diversos dies a l’interior del local, per evitar que l’empresa arrendatària el clausurés sense previ avís, i sense formalitzar els acomiadaments mentre encara devia salaris a la plantilla. Aquesta disputa va arribar al jutjat social i finalment el fons de garantia salarial va assumir les indemnitzacions.
Quatre mesos després del tancament, l’interior del restaurant va quedar desmantellat. Els antics amos, la família Riera, van assegurar llavors que ho van fer en el marc d’un acord amb el banc titular de l’immoble.
L’acord amb l’entitat bancària estipulava que només es quedarien amb l’edifici sense res a l’interior. Consta de planta baixa amb cuina, tres menjadors, un rebost, dos lavabos, bar i vestíbul, una primera planta amb quatre menjadors, dos lavabos, oficina i tres dormitoris; i una segona planta amb un menjador.
Val a recordar que el BBVA va obtenir l’any 2014 les instal·lacions de l’hotel Masia Salat, que més tard va vendre a empresaris de la zona per més d’un milió d’euros (vegeu el desglossament).
D’altra banda, la immobiliària Solvia ha posat a la venda al seu portal a internet un altre antic restaurant també ubicat a les Borges Blanques per 268.000 euros. Es tracta d’un altre establiment tancat des de fa anys pròxim a la carretera N-240.
En concret, té una extensió de 801 metres quadrats. Segons l’alcalde de la capital de les Garrigues, Josep Farran, aquest edifici, tancat des de fa anys, s’utilitza com a abocador il·legal des de fa molt de temps, amb els consegüents problemes de salubritat que això provoca.
Van reformar l’hotel com a residència però no va arribar a obrir
L’objectiu dels compradors de l’antic hotel Masia Salat era convertir-lo en un geriàtric i amb aquesta finalitat van abordar la seua remodelació. Tanmateix, el setembre del 2022 el van posar a la venda després de més de cinc anys de tràmits per legalitzar-ne la situació urbanística. Els promotors van adduir estar cansats de tràmits burocràtics i van optar per un relleu.
En l’actualitat, l’hotel segueix a la venda. Els promotors volien convertir-lo en un geriàtric de 100 places i 65 habitacions, ja que entenien que com a hotel no era rendible. Van considerar que una residència per a la tercera edat era necessària en una comarca on la població cada vegada està més envellida.
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van vetar el projecte després de comprovar que es trobava en zona inundable, cosa que va obligar a adoptar mesures correctores i demostrar que l’hotel es trobava en una cota més alta.