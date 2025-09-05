Pinell obrirà la llar d’infants a l’escola
L’estrenarà a l’inici del curs, dilluns vinent. Amb tres alumnes de zero a tres anys i set més d’Infantil i Primària
El nucli de Sant Climenç, al municipi de Pinell del Solsonès, ampliarà la seua oferta educativa aquest curs 2025-2026 amb la posada en marxa d’una escola bressol destinada a nens i nenes de 0 a 3 anys del municipi. Fins ara, el centre funcionava com a escola rural amb educació Infantil i Primària, però a partir de dilluns vinent es cobrirà també l’etapa educativa més primerenca.
La decisió respon a una reivindicació històrica de les famílies, que reclamaven un servei proper per poder conciliar la vida laboral i personal sense necessitat de desplaçar-se a altres municipis. El projecte s’ha impulsat gràcies a la col·laboració entre l’ajuntament de Pinell i Educació. L’obertura de l’escola bressol suposarà la creació de nous llocs de treball, ja que s’ha atorgat una plaça de mestra per als més petits.
La nova escola compartirà espais amb l’actual centre. Aquesta integració permetrà desenvolupar iniciatives conjuntes entre alumnat de diferents edats en un mateix entorn rural.
L’alcalde de Pinell del Solsonès, Benjamí Puig, va explicar que l’adequació del centre ha anat a càrrec de l’ajuntament i que aquest curs hi haurà set alumnes d’educació infantil i primària i tres de 0 a 3 anys, que s’aniran incorporant de setembre a gener. “En total seran deu els alumnes que seran a l’escola aquest curs 202-2026 i ja hi ha garanties per als propers anys”, va dir. Va afegir que aquesta iniciativa i l’ampliació del servei educatiu ajudaran a frenar la despoblació a les zones rurals. “L’escola és el pulmó d’un poble i mentre funcioni i hi hagi inscrits, significarà que el poble viu i que famílies joves han optat per viure aquí.”