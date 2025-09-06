Térmens tanca el pipicà per l’acumulació de dejeccions de les mascotes
L’ajuntament de Térmens ha clausurat aquesta setmana el parc caní ubicat al costat del pavelló municipal pel mal ús d’aquesta instal·lació. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va explicar que fa un mes es va advertir els usuaris que porten els gossos a aquest pipicà de l’“obligatorietat” de recollir els excrements dels animals per tenir un espai net. “Tanmateix, han passat els dies i la situació no ha millorat en absolut i molts usuaris continuen sense respectar les normes de convivència”, va explicar Cañadell.
Davant d’aquesta situació, el consistori ha decidit tancar el parc caní. “Entenem que aquesta mesura perjudica també aquelles persones que sí que feien bé les coses, però l’incivisme d’uns ha fet impossible mantenir l’espai obert per a d’altres.” Cañadell va explicar que el parc caní va ser habilitat en un solar municipal de 250 metres quadrats, al costat del pavelló i del Passeig, després de rebre diverses peticions de veïns. “Vam acordar que el consistori es faria càrrec del manteniment més general i els usuaris haurien de retirar diàriament els excrements de les seues mascotes”. “No ha estat així, és una salvatjada com de brut està i cada dia estava pitjor, per la qual cosa l’hem tancat”, va dir.