TRIBUNALS
Nou conflicte a Tor: Condemnen l’hereu del Palanca per haver amenaçat el de Sansa per uns cartells
La jutge de Tremp li imposa una multa de 900 euros. Va ocórrer a l’agost i, segons la sentència, va dir “a aquests forasters que venen a dir-nos el que hem de fer cal fotre’ls una bona pallissa”
Nou capítol judicial relacionat amb Tor. El jutjat de Tremp ha condemnat Pablo Moreno, hereu de Jordi Riba Segalàs (Casa Palanca), per amenaçar i coaccionar J.M.A.M., hereu i nebot de Josep Maria Montaner (Casa Sansa), segons ha pogut saber SEGRE. Concretament, la jutge condemna Moreno com a autor dels delictes lleus d’amenaces i coaccions al pagament d’una multa de 900 euros, a raó de 10 euros durant tres mesos. J.M.A.M. ha estat representat per l’advocat d’Enric Rubio.
La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant de l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc els dies 5 i 7 de l’agost passat i l’hereu de Sansa va denunciar Moreno a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sort. Dies després es va celebrar un judici ràpid al jutjat de Tremp, que va condemnar l’hereu del Palanca.
En la sentència es considera provat que el 5 d’agost el nebot de Montaner, la seua parella i un operari es dirigien en dos vehicles cap a Tor amb la finalitat de penjar uns cartells informatius “de conformitat amb el que havia estat aprovat a la Junta de la Comunitat de Propietaris de la Muntanya Particular de Tor celebrada en data 16 de febrer del 2025” i, al sortir de la població d’Alins, “van ser interceptats per Pablo Moreno, que va baixar del seu vehicle”. Aquest es va adreçar a l’operari dient-li que parés el vehicle i que donés la volta immediatament.
A continuació, el denunciant va baixar del seu cotxe i Pablo Moreno es va dirigir a ell de forma agressiva i, per impedir que pengessin els cartells, li va manifestar: “Pels meus collons que a Tor no es fa res sense el meu permís”, “tu, fill de puta, què penses que faràs a Tor, els Sansa sou uns fills de puta” o “a Tor no es fa res sense el meu consentiment”.
La jutge considera que va “acovardir” el denunciant, per la qual cosa “per por” van fer mitja volta sense penjar els cartells. Dos dies després, l’hereu de Sansa i la seua esposa es trobaven esmorzant en un bar d’Alins quan va arribar Pablo Moreno, que es va asseure en una altra taula amb uns coneguts. Poc després, segons la sentència, es va incorporar i va dir: “A aquests forasters que venen aquí a dir-nos el que hem de fer els hauríem de convidar a un bon tiberi, després fotre’ls una bona pallissa i fer-los fora d’aquí a hòsties”.
En aquest sentit, la jutge determina que Moreno es dirigia, encara que no directament, al denunciant i a la seua esposa, “ja que eren els únics que es trobaven al lloc, amb ànim de causar-los por o temor de patir algun mal”.
En la vista, Pablo Moreno va negar els fets. Sobre el primer episodi, va admetre que es va produir la trobada a la carretera però que en cap moment va tenir una actitud agressiva o violenta.
Sobre l’incident al bar, “relata que efectivament es van trobar esmorzant, però manifesta que no va dir les expressions denunciades”. El seu lletrat va demanar l’absolució. Tanmateix, en ambdós casos, la jutge arriba a la conclusió que “entenc que Pablo Moreno va proferir les esmentades expressions amb ànim de causar temor” i el condemna.