VÍDEO | L'incendi al barri de Cappont de Lleida afecta a 16 persones
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte al matí en un incendi en un habitatge al barri de Cappont de Lleida, al Passatge d'Agustí Duran.
Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte al matí un incendi en un bloc de pisos del passatge d'Agustí Duran i Santpere, al barri de Cappont de Lleida. El foc s'ha originat abans de les 9 del matí a un habitatge del tercer pis i ha anat pujant per la façana de l'edifici. S'han desplaçat fins al lloc nou dotacions dels Bombers, a més de set ambulàncies que han atès a varies persones afectades i han traslladat 16 a diferents centres sanitaris, cap d’ells de gravetat. Sis dels afectats, quatre menors i dos adults, eren al pis afectat. Ara com ara, les autoritats continuen treballant per comprovar les afectacions de l'incendi.
Seguirem ampliant informació.