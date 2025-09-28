SUCCESSOS
Divuit intoxicats al cremar-se un pis a Lleida
Van ser atesos per inhalar fum, cap d’ells de gravetat, i dos famílies van ser reallotjades. Els danys pel foc van obligar a declarar inhabitables dos vivendes d’un bloc de Cappont
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir per extingir un aparatós incendi en un habitatge d’un bloc de pisos del carrer Quatre Pilans, al barri de Cappont de Lleida. L’incident va deixar un balanç de dos famílies reallotjades, dos pisos declarats inhabitables (un dels quals de forma preventiva) i 18 persones afectades per inhalació de fum –cap d’elles de caràcter greu– que van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova i al CUAP de Lleida pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’incendi es va declarar poc abans de les nou del matí al tercer pis de l’edifici. Els Bombers van desplaçar fins al lloc nou dotacions, que van treballar inicialment per controlar la progressió de les flames. Van evacuar part dels veïns per la façana mentre que van demanar a la resta que es confinessin durant els treballs d’extinció. Els efectius del cos van aconseguir sufocar el foc cap a dos quarts de dotze.
Afectats lleus o molt lleus
El SEM, per la seua part, va activar set ambulàncies, una de les quals era col·lectiva. Els 18 atesos per inhalació de fum no eren greus i la seua afectació era de caràcter lleu o molt lleu.
El foc, que també va afectar la instal·lació d’aigua i llum de l’edifici, no va provocar danys personals greus, però dos vivendes van ser declarades inhabitables. Una correspon al tercer pis, que va cremar completament, i l’altra al quart pis, que es va decidir precintar de forma preventiva. Les famílies que les habitaven, una de sis membres –dos adults i quatre menors– i una altra formada per dos adults, van ser reallotjades pels seus familiars. La resta d’habitants del bloc van poder tornar als seus pisos, segons va informar el mateix consistori lleidatà.
La Guàrdia Urbana i els serveis tècnics municipals es van desplaçar al lloc dels fets i van treballar conjuntament amb els Bombers per determinar les causes que havien provocat l’incendi, que no havien transcendit al tancament d’aquesta edició.
Treballs també a la tarda
A primera hora de la tarda, efectius dels Bombers i de la Guàrdia Urbana també van treballar per assegurar-se que el foc no revifés.