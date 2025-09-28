Marc Márquez conquista el seu 7è títol de MotoGP i iguala a Valentino Rossi
El pilot català iguala les 7 corones de Rossi a la categoria reina i se situa a només un títol del rècord històric de Giacomo Agostini
Marc Márquez consolida la seva llegenda al motociclisme mundial en aconseguir el seu setè títol de MotoGP, confirmant-se com un dels millors pilots de tots els temps. Aquest nou triomf no només el posiciona en l'elit a nivell de pilotatge, sinó que també el situa en un lloc privilegiat en el palmarès històric de campionats mundials.
El cerverí s'ha convertit en el segon pilot amb més títols a la categoria reina del motociclisme mundial, igualant els set campionats de Valentino Rossi i quedant a només un del rècord històric que encara ostenta l'italià Giacomo Agostini amb vuit corones. Un assoliment extraordinari que reafirma la seva posició entre les llegendes d'aquest esport.
Segona posició al palmarès històric de MotoGP
La victòria de Márquez en aquest Mundial 2025 el consolida definitivament com una figura històrica a MotoGP. El pilot català comparteix ara el segon lloc del rànquing històric amb Valentino Rossi, ambdós amb set títols a la categoria reina, mentre Agostini continua liderant aquesta classificació amb vuit campionats. Per darrere queden llegendes com Mick Doohan (5 títols) i altres grans pilots com Mike Hailwood, John Surtees, Geoff Duke i Eddie Lawson, tots amb quatre corones.
Entre els més grans de la història
En el còmput global de títols en totes les categories, Márquez ocupa ara el tercer lloc del rànquing històric amb nou campionats mundials, empatat amb figures llegendàries com Valentino Rossi, Mike Hailwood i Carlo Ubbiali. Només el superen Giacomo Agostini, que lidera aquesta classificació amb quinze títols, i l'espanyol Ángel Nieto, que en va aconseguir tretze al llarg de la seva carrera, tot i que mai va competir a la categoria de major cilindrada.
Cal destacar que pilots com Agostini van tenir l'avantatge de poder disputar diverses categories durant el mateix cap de setmana, fet que els va permetre acumular més títols en menys temporades. Tot i així, l'assoliment de Márquez és extraordinari en l'era moderna del motociclisme, on l'especialització és molt més marcada.
Un llegat que va més enllà dels títols
A més dels seus nou campionats mundials (set a MotoGP, un a Moto2 i un a Moto3), Marc Márquez també destaca en altres estadístiques històriques del motociclisme. El català es troba entre els pilots amb més victòries, podis, voltes ràpides i és qui ostenta el rècord de pole positions. Tot un referent que, a més del seu talent excepcional sobre la moto, sempre ha destacat per la seva capacitat per oferir espectacle i pel seu carisma.