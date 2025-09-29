Viatges de l’Imserso 2025/2026: calendari complet per no perdre la teua plaça
La campanya per a pensionistes arranca amb importants canvis en preus i procediments, incloent per primera vegada la possibilitat de viatjar amb mascotes
La campanya oficial de viatges de l’Imserso per a la temporada 2025-2026 ja està en marxa amb modificacions substancials en preus i procediments de reserva que els usuaris han de conèixer per assegurar la seua participació. El període d’inscripció es va desenvolupar des de l’1 fins el 23 de juliol de 2025, mentre que a començaments de setembre va començar l’enviament massiu d’acreditacions amb la informació necessària per formalitzar les reserves. Aquesta temporada presenta increments significatius en les tarifes i un sistema que afavoreix especialment pensionistes amb nivells d’ingressos més reduïts, a més d’una novetat sense precedents: la possibilitat de viatjar acompanyat de mascotes.
El mecanisme de reserves s’ha estructurat de forma escalonada segons la comunitat autònoma i la categoria del sol·licitant, basant-se en un sistema de puntuació que prioritza a persones amb més necessitats o mèrits específics per garantir un accés equitatiu a les més de 870.000 places disponibles a tot Espanya. En un context de creixent demanda i ajustaments tarifaris, resulta fonamental estar atent al calendari establert per no quedar-se sense plaça.
Dates clau per a la reserva de viatges
Els primers passos de la campanya es van fer amb l’enviament de cartes de renovació abans de juliol del 2025 per als qui ja van estar acreditat en temporades anteriors. A partir del 8 de setembre de 2025 es va iniciar l’enviament massiu de 2,8 milions de cartes amb la data exacta per formalitzar la reserva i la clau necessària per realitzar aquest tràmit.
La comercialització arrancarà el 6 d’octubre del 2025 per a residents a Astúries, Catalunya, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Ceuta, les Balears, les Canàries, La Rioja, Navarra i País Basc. En aquestes comunitats, els usuaris catalogats com a preferents tindran prioritat des d’aquell mateix dia, mentre que els no preferents podran reservar a partir del 7 d’octubre.
Per a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla i Múrcia, les reserves començaran el 8 d’octubre per a acreditats preferents i el 9 d’octubre per a no preferents. Totes les reserves s’activaran a partir de les 09:00 hores del dia corresponent.
Funcionament del sistema d’acreditació i reserves
El mecanisme distingeix entre usuaris preferents i no preferents mitjançant un sistema de punts que avalua l’edat del sol·licitant, possible grau de discapacitat, situació econòmica, pertinença a família nombrosa i participació en programes anteriors. Aquells que acumulen més puntuació gaudeixen de prioritat en el procés de reserva.
Les gestions poden realitzar-se tant en agències de viatges acreditades, presentant únicament el DNI, com a través dels portals web oficials: www.turismosocial.com per a viatges de costa peninsular i escapades, i www.mundicolor.es per a desplaçaments a destinacions insulars. Per a les reserves online és imprescindible utilitzar la clau d’acreditació rebuda a la carta.
Començament i distribució dels viatges
Els primers desplaçaments estan programats per al 19 d’octubre de 2025 en la modalitat de costa peninsular i escapades, mentre que els viatges a destinacions insulars començaran a partir del 22 d’octubre de 2025. Aquesta distribució esglaonada busca evitar aglomeracions i gestionar eficientment la demanda durant tota la temporada.
L’oferta total assoleix les 879.213 places distribuïdes a tres grans blocs: 440.284 per a turisme de costa peninsular, 228.142 per a costa insular i 210.787 per a la modalitat de turisme d’escapada. Aquestes xifres mantenen la capacitat per atendre la demanda dels viatgers sèniors, incorporant novetats i regulacions que milloren l’accessibilitat del programa.