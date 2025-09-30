SUCCESSOS
Roben en una casa adossada de Vila Montcada de Lleida amb els amos a dins
Va passar a les 21.30 hores de diumenge al carrer Enric Crous i els Mossos ho investiguen. Van accedir a la planta superior i es van emportar joies i diners
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que hi va haver diumenge a la nit en una casa de Vila Montcada de Lleida mentre els amos eren a l’interior, segons ha pogut saber aquest diari. L’autor o autors van accedir a la planta superior i van emportar-se objectes de valor com joies i diners.
Els fets van passar cap a les 21.30 hores en una casa adossada del carrer Enric Crous. El lladre o lladres van saltar una tanca perimetral i van accedir a la planta superior de l’habitatge per un balcó, segons va informar un portaveu policial. Després d’això, van forçar la porta i van regirar el que hi havia als calaixos i armaris de les habitacions. Pel que sembla, els residents se’n van adonar quan, després de sopar a la planta inferior, van pujar al pis de dalt i van descobrir que havien estat víctimes d’un robatori. Els Mossos van rebre l’avís i van anar fins allà, però no van localitzar cap sospitós. Va ser l’únic robatori que es va produir aquella nit al barri.
Fa un parell de setmanes hi va haver un cas semblant a Raimat. El robatori es va produir la nit del 12 de setembre al carrer Ronda, al centre de la localitat, quan un individu va accedir a l’habitatge per la part posterior, va forçar un dels accessos i va entrar al domicili, com va avançar SEGRE. Els residents van sentir un soroll i van descobrir que eren víctimes d’un robatori. El delinqüent va abandonar l’habitatge molt de pressa amb diversos articles, perdent-ne algun durant la fugida.
Detingut quan robava a la UE Bordeta
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada un home quan intentava robar al bar del camp de futbol de la UE Bordeta, al carrer Sant Vicenç de Paül. Va passar al voltant de la 1.30 h, quan la Policia Local va ser alertada d’un possible robatori a l’establiment. Quan van arribar, van sorprendre un individu, que ja havia forçat diversos elements per accedir-hi. Va ser detingut per un delicte de robatori amb força.