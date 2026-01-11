SUCCESSOS
Ilertravel deixa clients ‘tirats’ a Finlàndia: “La família ens ha deixat diners per al vol de tornada de nou persones, que ens va costar 7.800”
Denunciaran l’amo de l’agència si no els retorna l’import del viatge. Altres afectats asseguren que els deuen 10.000 euros per vols al Japó i Tailàndia
“La família ens ha hagut de deixar diners al deixar-nos tirats Ilertravel a Finlàndia. Només el vol de tornada per a nou persones ens va costar 7.800 euros, als quals cal sumar els hotels, àpats i altres despeses”, va explicar ahir a aquest diari Abraham España, qui va contractar un viatge per a quatre persones a Lapònia (Finlàndia) amb el lleidatà E.P., responsable d’Ilertravel i investigat pels Mossos d’Esquadra per estafa, en un cas que va avançar SEGRE.
Havien pagat uns 2.500 euros per persona per unes vacances i només van tenir el vol d’anada, que va sortir el 31 de desembre.
Aquest veí de Cadis va afegir que “nosaltres érem un grup de nou persones, però n’hi havia deu més de Ceuta, Elx i Alacant”. Tots havien contractat el viatge amb Ilertravel i es van trobar amb la mateixa situació.
“El més greu és que hi havia nens, quatre en el nostre cas, per la qual cosa hi ha hagut una situació d’abandó a l’estranger”, va comentar España, que va afegir que “E.P. ens va enviar missatges dilluns demanant-nos disculpes i dient que ho sentia molt i dimecres ens va dir que en dos dies ens tornava els diners, però res. Divendres ens va contactar la seua advocada i ens va explicar que no tenia liquiditat”.
Tenen previst interposar una denúncia col·lectiva i una altra d’individual. “És una estafa, ens ha enganyat i deixat en una situació de desemparament. Repeteixo: hem hagut de demanar diners per poder tornar a casa per un viatge que ja havíem pagat”, va reiterar.
Hi ha més persones afectades per la suposada estafa d’Ilertravel. És el cas de sis de Madrid que van pagar 15.000 euros per un viatge l’agost passat al Japó i Tailàndia. Es van quedar sense diners i sense vacances. “Només ens en va tornar 5.000 euros del dipòsit i fa poc va contestar un correu al nostre advocat assegurant que aquest mes ens ingressaria la resta”, va comentar una de les afectades.
El 27 de desembre, set parelles de Torregrossa van denunciar E.P. per la suposada estafa de 21.000 euros. Després de destapar el cas aquest diari, E.P. es va presentar a la comissaria dels Mossos de Mollerussa, on va ser arrestat i poc després alliberat amb càrrecs a l’espera de comparèixer davant del jutjat. L’investigat va dir que “tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria però no he desaparegut”. Una cosa similar va passar a lleidatans que van contractar per al setembre passat un viatge a Egipte en el primer vol de passatgers des d’Alguaire a Àfrica.
A més, extreballadors de l’agència expliquen que no han cobrat la indemnització de l’acomiadament improcedent i nòmines pendents.