SUCCESSOS
Més afectats diuen haver estat estafats per l’amo de l’agència de viatges de Lleida: "fins a última hora no sabíem si podíem agafar l’avió"
Uns van poder volar dimecres a Finlàndia i l'investigat explica a SEGRE que "tornarà els diners": "he tingut problemes de tresoreria però no he desaparegut”
Més ciutadans han contactat amb aquest diari per denunciar que havien estat víctimes d’estafa per part d’E.P., el responsable de l’agència de viatges Ilertravel de Lleida, que dimarts va ser detingut pels Mossos, com va avançar SEGRE. Un grup de persones que havien contractat un viatge a Finlàndia finalment dimecres van poder viatjar. “Venim de diferents punts d’Espanya i no ens coneixíem, però tots amb el mateix problema. Fins a última hora no sabíem si podíem agafar l’avió”, va explicar un d’ells, de Cadis. “Se suposava que tots anàvem a un mateix hotel i totes les activitats les fèiem junts però resulta que no tenim ni hotel junts ni activitats programades”, va relatar. Esperaven que les reserves s’anessin confirmant i “tot quedi en un ensurt”.
Un altre afectat va explicar que va poder arribar a la seua destinació, però “no tenim els àpats contractats”, com el de Cap d’Any que havia reservat, i “no tenim les excursions pagades, només les gratuïtes”. Va assegurar que el responsable de l’agència no respon als correus electrònics que li envia.
A través de les xarxes socials, un altre afectat va explicar que ho havia denunciat i que havia guanyat el procediment, però que no havia aconseguit cobrar un deute de més de 4.000 euros. Dissabte passat, set parelles de Torregrossa el van denunciar per la suposada estafa de 21.000 euros, com va avançar SEGRE. Dimarts, E.P. es va presentar a la comissaria dels Mossos a Mollerussa, on va ser arrestat i poc després deixat en llibertat amb càrrecs a l’espera de comparèixer al jutjat.
L’investigat va dir a aquest diari que “tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria però no he desaparegut”.
Comarques
Detingut l’amo de l’agència de viatges de Lleida acusat d’estafar set parelles: “Tornaré els diners”
Albert Guerrero