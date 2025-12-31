SEGRE

El responsable de l'agència de viatges de Lleida acusat d'estafa: “Tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria”

Al seu torn, va comentar que “els viatges contractats s’efectuaran”.

Algunes de les afectades amb la denúncia que van presentar davant dels Mossos, ahir a Torregrossa

Lleida

“No he desaparegut. Hem tancat aquests dies per vacances i he tingut un problema tècnic de tresoreria”, va comentar ahir E.P. Sobre la denúncia de les parelles de Torregrossa, va afirmar que “hi va haver un problema amb un segon pagament del viatge i no va poder tirar endavant. Ja els vaig dir abans de Nadal que en dies els tornaria els diners (21.000 euros). M’ha sorprès la denúncia”.

L’investigat va explicar que “estic donant resposta als clients i tornant-los els diners de la manera que puc”. També va assegurar que “s’ha produït una baixada de les vendes i aquest problema tècnic de tresoreria”. Al seu torn, va comentar que “els viatges contractats s’efectuaran”.

