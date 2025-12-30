El tall de TV3 de l’any: “La gent vol tocar la neu i, a vegades, toquen els collons.”
Així ho van escollir nombrosos usuaris de les xarxes socials després de veure diumenge una notícia a la cadena catalana sobre les últimes nevades al Pirineu i els problemes de circulació que comportaven. Una periodista informava que els accessos a l’estació d’esquí de Vallter estaven tancats i, malgrat això, molts conductors se saltaven aquest anunci per poder arribar a pistes.
A continuació, el reportatge incloïa una declaració més que comprensible del gerent d’una escola d’esquí: “La gent vol tocar la neu i, a vegades, toquen els collons.” No cal dir que es va fer viral i ahir el protagonista, Jaume Vila, de Camprodon i que és també guia de muntanya, ja era entrevistat en diferents mitjans. I segur que la seua fama anirà en augment per haver dit les coses clar i català.
És el tall de l’any. pic.twitter.com/zxbfRuKTes— Marc Serra (@Marc_Serra) December 29, 2025