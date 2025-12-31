ANIMALS
Acusen de tolerar el maltractament animal l’alcalde i el consistori d’Oliola
Desenes de denúncies per presumpta passivitat davant de dos episodis d’abandó en una finca del germà de l’edil. Cisquella nega que els gossos fossin maltractats
El segon cas de presumptes maltractaments a gossos a Oliola en tot just mig any ha activat una mobilització ciutadana en la qual desenes de particulars, tant de la localitat com d’altres de properes, han presentat davant d’en ajuntament una bateria de denúncies en què l’acusen de “maltractament per omissió”, van explicar fonts del col·lectiu animalista.
Algunes d’aquestes entitats estan preparant en aquest sentit la documentació per portar davant dels tribunals tant el consistori, titular de les competències sobre benestar animal com tot municipi, com el seu alcalde, Santiago Cisquella.
“L’ajuntament està tancat i no he pogut veure si han arribat denúncies”, va assenyalar Cisquella, que resta magnitud als presumptes episodis de maltractament animal.
El primer va ocórrer a mitjans d’any en una finca de Plandogau propietat del germà de l’alcalde, que també resideix en aquesta localitat. “El gos vivia en condicions incompatibles amb el benestar animal”, assenyalen fonts del col·lectiu animalista.
El Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil i els Agents Rurals van obligar el familiar de l’edil a treure un gos pastor alemany de la gàbia metàl·lica d’un metre d’amplada en la qual estava reclòs, i també a instal·lar-li un xip d’identificació.
L’animal, que seria batejat amb el nom de Nino, va passar llavors a viure encadenat a la mateixa finca i en condicions millorables.
La convocatòria d’una caminada popular fins a la finca i el risc que grups animalistes denunciessin el responsable del gos per l’estat en què es trobava i també l’ajuntament i l’alcalde, en aquest cas per la seua presumpta inacció, va acabar amb la cessió de Nino a una protectora d’animals i a la seua adopció per una família.
“D’això fa molt de temps. Era una gàbia gran”, afirma Cisquella. “Van venir el Seprona i els Agents Rurals, però no hi va haver cap sanció. El meu germà va presentar tots els papers del veterinari i no va passar res”, anota l’alcalde. “Quan es va cansar del gos se’l va treure de sobre. I va dir que mai més, que no volia tenir més problemes”, afegeix.
Les denúncies referents al segon gos, pel que sembla un exemplar de la raça beagle, assenyalen que feia deu dies que aquest estava tancat en una gàbia com l’anterior, buixint i gemegant de manera constant.
L’alerta d’aquest nou episodi la van donar alguns veïns de la zona, a qui els laments del gos engabiat els estaven causant molèsties.
Cisquella nega l’existència d’aquest segon episodi. “Ara no hi ha res allà, no hi ha cap gos”, explica.
Tanmateix, Cisquella sí que admet que durant uns dies ha estat allotjat a la parcel·la del seu germà un gos de caça que s’havia extraviat durant una batuda desenvolupada fa uns dies a Cabanabona.
“El vam guardar, però només durant dos dies”, narra Cisquella, “fins que va venir a buscar-lo el seu amo, que era un caçador de Vilafranca del Penedès,” indica. “No hi ha més gossos”, insisteix.