Alguns afectats del cas de l'agència de viatges de Lleida no van poder volar a Egipte des d’Alguaire
El presumpte frau de l'agència de viatges de Lleida podria ser més ampli. Diversos lleidatans es van posar ahir en contacte amb SEGRE per explicar que els va ocórrer una cosa similar el setembre passat amb un viatge a Egipte el vol del qual va partir de l’aeroport d’Alguaire.
Comarques
Detingut l’amo de l’agència de viatges de Lleida acusat d’estafar set parelles: “Tornaré els diners”
Albert Guerrero
Una vintena de persones no van poder fer el setembre passat un viatge a Egipte que havien contractat amb Ilertravel en el que va ser el primer vol de passatgers des de l’aeroport d’Alguaire fins al continent africà. Sí que ho van fer els que el van contractar amb altres companyies.
El vol va sortir el 27 de setembre i un total de 89 persones van embarcar en un avió que va iniciar el seu trajecte a Madrid i va fer escala a les pistes lleidatanes a les 16.30 hores per dirigir-se des d’allà afins Luxor i el Caire, a Egipte.
Uns setanta viatgers havien embarcat ja a la capital estatal. L’avió va sortir d’Alguaire amb una hora de retard i els passatgers van arribar a Egipte sense incidències.