Aquest és el lloc favorit dels lleidatans per comprar la seva segona residència
El mercat immobiliari lleidatà ha experimentat canvis significatius pel que fa a l'origen dels compradors
On solen comprar la segona residència els habitants de la província de Lleida? Si llencem aquesta pregunta a l'aire moltes de les respostes seran Cambrils, Salou o alguna altra ubicació de la província de Tarragona.
Segons les últimes dades del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible sobre transaccions immobiliàries corresponents al primer trimestre de 2025, els residents de la província de Lleida mostren una clara preferència per adquirir habitatge dins la seva pròpia província. L'informe, en el qual podem comparar l'evolució del mercat immobiliari de gairebé els darrers vint anys, indica que les compres de lleidatans dins la província han experimentat un creixement significatiu, passant de 461 operacions en el primer trimestre de 2015 a 1.198 en el mateix període d'aquest 2025. L'any 2007, just abans de la crisi immobiliària, van ser 1.951.
No anàvem malament. La província fora de Lleida en la qual més lleidatans han comprat un habitatge ha sigut Tarragona. El primer trimestre del 2007 van ser 69, el del 2015 van ser 46 i aquest 2025 han sigut 77.
El mercat immobiliari de Lleida també ha experimentat canvis significatius pel que fa a compradors d'altres províncies. Els residents de Barcelona han incrementat notablement la seva presència com a compradors a Lleida, passant de 109 transaccions el 2015 a 320 el 2025, consolidant-se com el principal grup de compradors forans a la província lleidatana.
Una altra dada rellevant són els compradors d'altres províncies de l'Estat. Aquest primer trimestre del 2025, els que més han comprat a la província de Lleida han sigut els habitants de Madrid (56), seguits pels de Navarra (33), Osca i Balears (9). Un fenomen que podria explicar-se per les connexions geogràfiques i culturals entre ambdues províncies frontereres.
Per la seva banda, les compres dels lleidatans són similars. A banda de Tarragona (77), segueixen Barcelona (25) i Osca, amb 16 compres.