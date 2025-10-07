Devolucions de l’IRPF per a jubilats mutualistes: terminis i interessos establerts per Hisenda
L’Agència Tributària reintegra fins a 4.000 euros anuals corresponents al període 2019-2022, amb termini màxim fins el 30 de desembre de 2025
Els jubilats que van cotitzar a mutualitats laborals obligatòries abans del 1979 han començat a rebre devolucions d’Hisenda després de la mesura publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 25 de juliol de 2025. Aquesta iniciativa contempla un reintegrament automàtic de fins 4.000 euros per cada exercici fiscal entre 2019 i 2022, beneficiant els qui actualment perceben una pensió pública després d’haver cotitzat en l’antic sistema mutualista.
La rectificació respon a una nova interpretació fiscal de l’IRPF, avalada per recents sentències del Tribunal Suprem que han donat la raó als pensionistes. Durant anys, Hisenda no va aplicar correctament la reducció del 25% que corresponia a aquestes pensions, la qual cosa va provocar que aquests contribuents paguessin impostos en excés. La Confederació Estatal d’Associacions i Federacions de Prejubilats i Jubilats de Telefónica (Confedetel) ha confirmat que ja s’estan realitzant els primers abonaments automàtics, que estan sent ingressats directament als comptes bancaris dels beneficiaris.
L’Agència Tributària ha establert un termini màxim fins el 30 de desembre del 2025 per completar totes les devolucions. Els diners seran reintegrats mitjançant un pagament únic i automàtic als qui van presentar el formulari corresponent a través de la Seu Electrònica. No obstant, fonts de l’AEAT han puntualitzat per al mitjà 65YMÁS que "pot ser que hi hagi casos en els quals no es pagui en el mateix moment tot, sinó que es faci per parts, perquè potser hi ha un any que està molt clar i es pot fer ja, i un altre que no".
Reaccions i abast de les devolucions
Alguns afectats ja han manifestat el seu descontent i presentat renúncies per considerar que les devolucions s’estan efectuant "sense ordre i de manera erràtica". Tanmateix, des del sindicat de Tècnics d’Hisenda (@GESTHAsindicato) estimen que aproximadament 4,8 milions de contribuents tindrien dret a aquesta devolució, la qual cosa explica la complexitat i possible dilatació del procés.
Aquesta mesura correctiva suposa un alleujament econòmic significatiu per a un col·lectiu de jubilats que feia anys que reclamava aquesta rectificació fiscal. La devolució inclou tant l’import indegudament retingut com els corresponents interessos de demora generats durant aquests anys, complint així l’establert en les resolucions judicials que van obligar l’Administració a modificar el seu criteri.