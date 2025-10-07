Tallen amb radial una tanca que limita l’accés a la muntanya a la Cerdanya: “els autors són veïns de la comarca”
L’ajuntament havia instal·lat càmeres i la policia ha identificat els autors, veïns de la comarca. Va ocórrer dos vegades en menys d’un mes
L’ajuntament de Lles de Cerdanya ha denunciat els autors de tallar amb una radial la barrera que limita l’accés motoritzat a la muntanya de Lles i Aransa. El mecanisme està instal·lat des de l’any 2022 quan el consistori va optar per preservar el medi natural limitant la circulació per la pista forestal que uneix el Cap del Rec i la zona del Fornell.
Els fets van succeir a l’estiu, en concret el 26 de juliol, tot just uns dies després que el consistori instal·lés càmeres de videovigilància a la zona. L’alcaldessa, Esther Castilla, va explicar ahir que la barrera ha patit múltiples desperfectes des que va ser instal·lada fa ara gairebé tres anys. “Després de disposar de tots els permisos necessaris hem optat per instal·lar càmeres per evitar nous actes de vandalisme”, va afegir.
Segons Castilla, unes setmanes abans de la instal·lació del sistema de seguretat uns desconeguts van tallar també amb una radial la mateixa barrera. “Estem pràcticament segurs que els autors són els mateixos”, va assegurar.
L’edil va confirmar que els enregistraments “han permès als Mossos d’Esquadra identificar els autors del vandalisme, que són veïns de la comarca”. Castilla va lamentar que “els mateixos veïns no acatin les decisions de l’ajuntament a fi de preservar les nostres muntanyes”. “I el més trist i impactant de tot és veure com estava tot preparat i que el tall de la barrera amb la radial ho van fer en presència de menors d’edat”, va considerar.
“La despesa per reparar-lo és mínima i els autors actuen ja sabent-ho i cobrint-se l’esquena perquè són conscients que no és més que un acte de vandalisme i no anirà més enllà”. Segons detallen les imatges de la càmera de videovigilància, els desperfectes els van provocar a plena llum del dia, a les 12.58 hores.
El consistori insta els veïns a “raonar i parlar i deixar-se de més actes de vandalisme”. “El sistema de barreres sabem que no és del grat de tothom, però és necessari per preservar el patrimoni natural i faunístic de la zona”, afegeix.
Des de la instal·lació de la barrera el 2022, el consell comarcal posa cada any a disposició de veïns i turistes un autobús llançadora per facilitar l’accés a la muntanya de Lles i d’Aransa per a les persones que no vulguin realitzar el recorregut a peu.