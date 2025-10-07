SEGRE

Viatges de l’Imserso amb canvis: crítiques per la reducció de destinacions i la inclusió de suplements de 100 euros

Les vendes van començar aquest dilluns, amb algunes cues a Lleida. Les propostes de costa continuen entre les favorites

Pensionistes fent cua ahir a primera hora del matí en una agència de l’avinguda Catalunya de Lleida. - LAIA PEDRÓS

Laura GarcíaRedactora Segre

Les agències de viatges van iniciar aquest dilluns la venda dels viatges de l’Imserso, amb algunes cues a primera hora i crítiques d’alguns usuaris per la reducció de destinacions i la inclusió de suplements de 100 euros que són una novetat aquest any. Segons les dades del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per a aquesta temporada s’han posat a disposició dels jubilats de les comarques lleidatanes un total de 8.047 places, la qual cosa suposa un descens respecte a l’any passat, quan van ser 8.110. Així mateix, s’han ofert 4.047 places per als viatgers que vulguin visitar Ponent, sumant turisme d’escapada, circuits culturals i capital de província.

Segons la taula de preus, aquests han pujat aquest any i oscil·len des dels 132,9 euros per tres nits en una capital de província en temporada baixa (amb un increment del 6,6% en el cost) als 564,72 euros per deu dies en temporada alta a les Canàries amb transport inclòs. En aquest cas, el preu puja un 29,5%.

Jubilats consultats per SEGRE van criticar que hi ha menys destinacions per elegir i temien “quedar-se” per la falta de places, sobretot per als que tenen avui torn per anar a les agències a tancar les vacances. També van lamentar que s’apliquin complements, que són 100 euros si es viatja en temporada alta (octubre, maig i juny a la Península; i desembre, gener i febrer per a les illes Canàries) i 100 euros més si es fa una segona reserva.

Una altra de les novetats és una tarifa reduïda per a un total de 7.447 places a tot l’Estat destinades als pensionistes. Així, aquells que reben una prestació igual o inferior a l’import de les pensions no contributives d’incapacitat o de jubilació podran viatjar per 50 euros. També es podrà emportar la mascota, sempre que no pesi més de 10 quilos.

«Em temo que ens quedem, enguany»

La Magda acudirà aquest dimarts amb unes amigues a contractar el viatge amb l’Imserso, encara que va criticar que enguany hi ha menys destinacions que en altres temporades. També menys places, per la qual cosa va dir que “em temo que ens quedem, a veure què trobem”. Va assenyalar que fa deu anys que viatja amb l’Imserso i que enguany està decebuda. “A més et cobren suplements per temporada alta i, a aquests preus, doncs ho contracto directament per internet”, va destacar.

