Ferida una dona a qui se li ha esfondrat el terra del pis a les Borges Blanques
Ha caigut de la tercera a la segona planta i ha hagut de ser hospitalitzada
Una dona de 54 anys ha resultat ferida aquest diumenge al migdia a les Borges Blanques en esfondrar-se-li el terra del pis i caure fins a la planta inferior. Fonts dels Bombers de la Generalitat han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la dona s'ha escolat per un forat provocat per l'ensorrament des del tercer pis fins al segon i que ha quedat ferida de "certa gravetat". El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès i l'ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Els serveis d'emergències han rebut l'alerta dels fets a les 13.19 hores i en arribar a l'edifici, situat al carrer del Raval de Lleida, s'han trobat a la dona accidentada. Els Bombers han constatat l'estat deficient de l'immoble i que han fallat els forjats que sostenien el terra del pis i el sostre de la planta de sota. Amb l'ajuda d'un matalàs de buit han baixat la ferida per l'escala immobilitzada fins a treure-la de l'edifici.
El 20 d'agost hi va haver un cas similar a Badalona, on dues dones van resultar ferides també per l'esfondrament del terra d'un pis. L'ensorrament va obligar a desallotjar una quinzena de persones d'un edifici de 12 habitatges.