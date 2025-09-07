Instal·len panells solars flotants en una bassa d’Espot Esquí
Per subministrar energia als remuntadors fora de la temporada d’hivern
L’empresa lleidatana Solenver ha iniciat aquesta setmana les obres per instal·lar un sistema d’energia solar flotant a l’estació d’Espot. L’actuació es porta a terme a la bassa els Estanyets, situada a 2.120 metres d’altitud, utilitzada habitualment per a la producció de neu artificial durant la temporada d’hivern.
El consell comarcal del Pallars Sobirà promou aquesta actuació en col·laboració amb l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular de l’estació d’esquí. Aquesta intervenció suposarà una inversió total de 406.000 euros, finançada en part mitjançant els fons europeus Next Generation de la Unió Europea.
L’objectiu principal de la iniciativa és garantir l’autoconsum energètic dels remuntadors de l’estació també fora de la temporada d’esquí. El disseny de la planta solar flotant busca minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic, ja que aprofitarà una infraestructura ja existent, com és una bassa d’aigua per a innivació. Cobrir-la parcialment amb els panells solars contribuirà a reduir l’evaporació de l’aigua i a prevenir processos d’eutrofització i acumulació de llots. El sistema tindrà una potència total prevista de 220 quilowatts (kW) i s’estima que produirà uns 345.859 kWh a l’any.
La instal·lació constarà de 416 panells solars d’última generació, muntats sobre una plataforma flotant de més de 1.000 metres quadrats de superfície. Els equips de transformació elèctrica s’ubicaran en una sala tècnica annexa, pròxima a la bassa, des d’on es connectarà a la xarxa de l’estació. Les plaques fotovoltaiques a Espot se sumen a altres iniciatives similars que s’estan desenvolupant a Catalunya, com la instal·lació de plaques solars flotants en una bassa a Alfés, vinculada al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues. L’objectiu de les dos iniciatives és avançar cap a un model energètic més sostenible i aprofitar infraestructures hidràuliques existents.