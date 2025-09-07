Sort amplia l’escorxador amb una sala d’especejament annexa a l’edifici
Tindrà un centre de neteja i desinfecció
L’ajuntament de Sort ha habilitat a l’edifici de l’escorxador municipal una sala d’especejament de carn, que permetrà als ramaders de la comarca comercialitzar directament els seus productes. La instal·lació, ubicada en un espai annex ja existent, respon a la voluntat del consistori de reforçar el servei en el sector primari i fomentar la venda de proximitat. Forma part d’un projecte més ampli la licitació del qual s’ultima aquests dies i inclourà també la gestió d’un lloc de neteja i desinfecció per a vehicles de transport d’animals. Al complex es troba també el punt de recollida de carn de caça, malgrat que separat de les instal·lacions de matança i especejament, fet que converteix el recinte en un espai de referència per a diferents sectors vinculats a la producció alimentària.
Així, els ramaders podran especejar i envasar la carn sense necessitat d’invertir en instal·lacions pròpies. A més, l’ajuntament, a través del projecte Sobirà Dinàmic, ofereix assessorament tècnic i empresarial perquè els productors elaborin plans de negoci i estratègies de comercialització. L’objectiu és promoure la carn extensiva de proximitat i ampliar la cartera de serveis de l’escorxador.
De cara al futur, el consistori projecta la creació d’una marca territorial conjunta, en coordinació amb diverses explotacions, amb la finalitat de promocionar la carn local sota un segell comú de qualitat i origen. Actualment, l’escorxador de Sort dona servei tant a ramaders del Pallars Sobirà com del Pallars Jussà, després del tancament de l’equipament municipal de la Pobla de Segur el novembre passat.