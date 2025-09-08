Polèmica pel cartell de la Diada de Balaguer, amb cinc barres a la senyera catalana
Un error que no va ser advertit fins que es van presentar els actes de la Diada
La polèmica està servida a Balaguer un any més per la Diada. En aquesta ocasió ha estat per un error gràfic al cartell que anunciava els actes de la celebració, en el qual es va poder veure cinc barres roges en lloc de les quatre de la senyera catalana.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va assumir l’error de qui havia editat aquest any el cartell i va apuntar que el més important era que “ja s’havia solucionat en el mateix moment en què es va detectar”. “El que va passar va ser una transposició de colors a l’elegir un fons roig i van quedar cinc barres en lloc de quatre”, va dir.
Un error que no va ser advertit fins que es van presentar els actes de la Diada. “Automàticament es va rectificar i assumim perfectament l’equivocació. Sabem perfectament que la senyera té només 4 barres i la Diada serà totalment catalana”, va dir. No obstant, l’errata gràfica ha corregut ràpidament per les xarxes socials i han estat molts els que han aprofitat per criticar la situació, confusió o error.
Fins i tot el productor de televisió Josep Maria Mainat (la Trinca), va ironitzar: “Això és un cas de molta barra!”. L’any passat es va impulsar una ofrena floral a l’escultura a la unitat de la llengua L’Escull, i molts van criticar que la Diada no tenia res a veure amb la llengua.