Organyà tanca una de les fires del llibre del Pirineu de més èxit
Pep Lizandra va rebre el Premi Mn. Vives
La 29a edició de la Fira del Llibre del Pirineu que es va celebrar el cap de setmana a Organyà va reunir tot el sector literari i editorial pirinenc amb un total de 34 editorials, llibreries i autors, demostrant un any més la potència del certamen. L’acte central va ser l’entrega dels Premis Literaris Homilies d’Organyà 2025, al qual han optat 267 textos originals repartits en set categories.
La noia que no mirava mai als ulls, d’Isabel Olestí Prats, va guanyar el Premi Pirineu de Narració Literària, principal referència del certamen literari d’Organyà. L’obra finalista va ser Travessant l’Albera, de Renaud Delisée. El certamen Mort qui t’ha Mort de novel·la negra, dotat pel Govern d’Andorra, va ser declarat desert. El premi Josep Grau i Colell de poesia se’l va emportar La veu dels adeus, de José Luis García Herrera. El Premi Alt Urgell va correspondre a Porta a l’inconscient, de Sara Toledo Rodríguez. El Germans Espar i Tressens va ser per a Love Yourself, de la lleidatana Marta Giné Janer. I el Lletres de Dones, per a Oh, Santa Fe, d’Àngels Costa Llorca. Així mateix, el Premi Mn. Albert Vives (concedit per Òmnium Alt Urgell) se’l va emportar Pep Lizandra, per la seua contribució a la difusió de la cultura popular i tradicional del Pirineu. El músic i activista cultural el va dedicar a tota la gent que treballa a favor de la recuperació i manteniment de les tradicions del Pirineu i catalanes. El Premi de Fotografies d’Organyà 2025 va ser atorgat a Una abraçada, una instantània feta per Miquel Nicolau Placer. També es van entregar els Premis Narieda de Redacció Infantil, a alumnes de les escoles de la ZER Narieda.