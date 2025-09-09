SUCCESSOS
Ratifiquen cinc anys a un exdocent per abusar d’una alumna a Vielha
El TSJC confirma la pena de presó fixada per l’Audiència. Va succeir entre el 2015 i el 2017, des que la víctima tenia 11 anys, en una acadèmia ara tancada
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a 5 anys de presó per a un exprofessor de guitarra d’una acadèmia de Vielha –actualment tancada– per abusar d’una alumna des que tenia 11 anys entre el 2015 i el 2017. El tribunal confirma així la pena imposada per l’Audiència de Lleida, en la seua sentència del novembre passat, i rebutja el recurs presentat per la defensa del processat.
En la sentència, es dona per provat que l’acusat va aprofitar “els moments en què impartia classes de guitarra per dur a terme abusos sexuals” cap a la menor. El cas va ser denunciat el 2021. La víctima no va revelar el que havia ocorregut fins que va començar Batxillerat després d’una classe de Filosofia. Segons el TSJC, no es veu “el més mínim indici d’ànim espuri” en la víctima i afegeix que aquesta “concreta el lloc on es van produir els tocaments, quan van començar, durant quant de temps, quin tipus de tocaments, com es produïen, com van progressar i el que va sentir”. Sobre el temps que va tardar la víctima a denunciar, el tribunal assenyala que “es tracta d’una cosa habitual en els casos d’abusos per part de familiars o professors a menors d’edat que no compten amb els recursos necessaris per explicar-los, que fins i tot els normalitzen i que només després, més grans i quan tenen més informació, normalment a través de les classes d’educació sexual, adquireixen consciència de l’anormalitat que suposaven”.
També rebutja rebaixar la indemnització que ha de pagar a la víctima, fixada per l’Audiència en 40.000 euros, al constatar l’edat de l’afectada, entre 11 i 13 anys, que els tocaments es van produir amb una freqüència setmanal “en un moment de vulnerabilitat” i les conseqüències que li van produir els esmentats abusos, amb danys psicològics que qualifica d’“inqüestionables”. Així mateix, el TSJC rebutja la pretensió de la defensa d’apel·lar al fet que el processat ja va ser absolt per un altre cas d’abusos a una alumna el 2019. El tribunal recorda que cada cas és diferent i que depèn de si les proves si són suficients per desvirtuar la presumpció d’innocència. La sentència encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem.