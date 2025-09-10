Detingut per agredir un home al cap amb una pedra a Alcarràs
En el transcurs d’una baralla i l’individu va ser acusat d’un delicte de lesions
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de dilluns a dimarts a Alcarràs un home de 24 anys per agredir- ne un altre amb una pedra i un altre objecte contundent durant una baralla. La víctima presentava una ferida oberta al cap i va haver de ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els fets van tenir lloc cap a les 23.45 hores de dilluns a l’avinguda Ernest Lluch de l’esmentada localitat del Segrià quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, hi va haver una discussió entre dos homes que van acabar barallant- se. En un moment donat un d’ells va agafar una pedra i va colpejar l’altre al cap, que va caure a terra i va quedar atordit per l’impacte.
Altres persones van evitar que la baralla anés a més i van donar avís al telèfon d’emergències 112. L’autor de l’agressió va aconseguir fugir del lloc. Fins a la zona on es va produir l’agressió van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i també una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre el ferit.
Amb la descripció que van facilitar els testimonis de la baralla, els policies van iniciar una recerca per la localitat i poc temps després van aconseguir localitzar el presumpte autor, que anava armat amb un ganivet. Els agents van procedir a la detenció de l’individu com a presumpte autor d’un delicte de lesions.