Tremp acull Elektra, la festa de l’aigua i la llum
L’arribada de La Canadenca al Pallars serà l’eix central de la segona edició d’Elektra Festa de l’Aigua i la Llum de Tremp. Se celebrarà entre el 26 i 28 d’aquest mes i posarà èmfasi en l’arribada dels primers tècnics d’aquesta empresa a Tremp per començar les prospeccions i projectar la presa del pantà de Sant Antoni.
Les jornades rememoren aquella època i estan organitzades per l’ajuntament i l’Associació Cultural Pirineus Watt. Durant tres dies es podrà disfrutar d’un programa d’actes amb propostes diverses, que van des de conferències en llocs insòlits fins a visites guiades i recreacions històriques. El fil conductor és la transformació que es va produir al Pallars amb l’arribada La Canadenca per construir centrals hidroelèctriques que donarien llum a ciutats i indústries.