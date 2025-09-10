SEGRE

Vermut pels 50 anys de l’associació Acudam

Participants en la festa, davant del nou mural.; Array

REDACCIÓ

L’associació Acudam va celebrar diumenge un vermut popular que va reunir més de 200 persones entre usuaris, famílies i veïns de Mollerussa i del Pla d’Urgell. L’activitat, emmarcada en els actes de commemoració del 50 aniversari de l’entitat, va tenir lloc a l’espai del servei d’habitatges de l’entitat. Amb aquesta iniciativa, Acudam va voler compartir amb la comunitat un moment de convivència i celebrar junts mig segle de trajectòria al costat de les persones amb discapacitat i les seues famílies. La música de la vetllada va anar a càrrec de Linos Music Experience. Un dels moments més destacats va ser la creació d’un mural d’inspiració fantàstica dedicat a l’oceà i la seua fauna, elaborat pel grup Art d’Inclusió d’Acudam en col·laboració amb la muralista Judit Sanmartí. La Colla del 75 de Mollerussa es va encarregar del servei de barra.

