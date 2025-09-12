Rebuig a les càmeres de lectura de matrícules
El consistori les preveu instal·lar al casc antic per controlar l’accés. El termini per presentar objeccions va finalitzar el dia 6
Veïns del centre històric de Solsona han expressat el seu malestar per la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules en els principals accessos al nucli antic de la capital, en fase de proves des de l’any passat i que entrarà en vigor a començaments del 2026. L’ajuntament va posar a consulta la proposta del reglament que regula les pilones automàtiques i també les càmeres de lectura de matrícules fins al passat dia 6 d’aquest mes, a fi d’ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic controlant l’accés de vehicles fora dels horaris comercials.
Alguns consideren que hi podria haver mesures alternatives com la regulació de l’estacionament de les zones verdes i blaves al nucli antic, un dels principals factors que compliquen el trànsit i la mobilitat dels vianants.
També incideixen en un control més significatiu de les àrees en les quals s’estaciona de forma descontrolada, com és el cas de les places Sant Joan i Sant Salvador.
Escoltar tothom
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va indicar que s’ha prioritzat el sistema de lectura de matrícules i s’han ampliat els dos punts de control d’accés al centre històric.
“Ja ens hem reunit amb els veïns i ho farem sempre que calgui perquè sempre s’ha escoltat tothom. La proposta del reglament ha estat a consulta pública fins al passat dia 6 i ara estudiarem totes les aportacions que se’ns facin”, va remarcar la primera edil.
Ubicació
Les càmeres estan instal·lades als portals del Castell i del Pont, a l’entrada de la plaça de Palau des de Vall Calent i als carrers de la Regata i de Sant Pau, mentre que la recepció de les imatges se centralitza en la comissaria de la Policia Local.
Dades
En aquest sentit, el nou sistema autoritzarà l’entrada de vehicles únicament amb la lectura de la matrícula, que residents i comerciants hauran de facilitar al consistori. Podran sol·licitar l’autorització fora de l’horari d’obertura els residents del nucli antic, els propietaris o els que lloguen places d’aparcament, entre d’altres.
La regulació del trànsit en el centre històric ha estat una qüestió que ha preocupat l’ajuntament des de fa anys i en la qual han treballat diferents corporacions.