OPERACIÓ
Dos detinguts per sis robatoris amb força a la Masia Salat
Més de 100.000 euros de cable extret i danys. Venien el material en deixalleries de comarques de Tarragona
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat un home de 44 anys i una dona de 41 acusats de cometre sis robatoris amb força a l’antic complex Masia Salat de les Borges Blanques, al costat de la carretera N-240 i en desús des de fa anys. Segons la investigació, iniciada a començaments d’agost al detectar-se diversos robatoris amb el mateix modus operandi, els arrestats accedien a les instal·lacions forçant portes o finestres per sostreure cablatge elèctric, emportant-se entre 1.000 i 2.000 metres en cada incursió. El valor del material robat i els danys ocasionats en les estructures superen els 100.000 euros.
Comarques
En venda el complex Masia Salat de les Borges, nou anys després de tancar
Maria Molina
La Unitat d’Investigació de l’ABP Pla d’Urgell - Garrigues va aconseguir identificar els presumptes autors després d’un treball policial que va culminar amb les detencions a les localitats d’Alcover i Vallmoll, a l’Alt Camp.
Segons les indagacions, els detinguts venien de forma sistemàtica el material en ferralleries de la zona de Tarragona i feien servir diverses estratègies per dificultar el seguiment del coure robat, com ara fragmentar les entregues en diferents dies i centres, alternar els noms als albarans o variar la presentació del material, de vegades amb el plàstic protector i d’altres ja pelat. Als arrestats se’ls imputen sis robatoris comesos entre el 29 de juny i el 2 d’agost. L’home compta amb antecedents policials i, juntament amb la dona, va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció dimecres.