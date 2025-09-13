SEGRE

OPERACIÓ

Dos detinguts per sis robatoris amb força a la Masia Salat

Més de 100.000 euros de cable extret i danys. Venien el material en deixalleries de comarques de Tarragona

El restaurant a la venda al costat de Masia Salat, al fons, està ple de vegetació i molt degradat. - PAU PASCUAL PRAT

El restaurant a la venda al costat de Masia Salat, al fons, està ple de vegetació i molt degradat. - PAU PASCUAL PRAT

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat un home de 44 anys i una dona de 41 acusats de cometre sis robatoris amb força a l’antic complex Masia Salat de les Borges Blanques, al costat de la carretera N-240 i en desús des de fa anys. Segons la investigació, iniciada a començaments d’agost al detectar-se diversos robatoris amb el mateix modus operandi, els arrestats accedien a les instal·lacions forçant portes o finestres per sostreure cablatge elèctric, emportant-se entre 1.000 i 2.000 metres en cada incursió. El valor del material robat i els danys ocasionats en les estructures superen els 100.000 euros.

La Unitat d’Investigació de l’ABP Pla d’Urgell - Garrigues va aconseguir identificar els presumptes autors després d’un treball policial que va culminar amb les detencions a les localitats d’Alcover i Vallmoll, a l’Alt Camp.

Segons les indagacions, els detinguts venien de forma sistemàtica el material en ferralleries de la zona de Tarragona i feien servir diverses estratègies per dificultar el seguiment del coure robat, com ara fragmentar les entregues en diferents dies i centres, alternar els noms als albarans o variar la presentació del material, de vegades amb el plàstic protector i d’altres ja pelat. Als arrestats se’ls imputen sis robatoris comesos entre el 29 de juny i el 2 d’agost. L’home compta amb antecedents policials i, juntament amb la dona, va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció dimecres.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking