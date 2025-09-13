CIVISME
Multa de 350 euros a un home a Mollerussa per passejar mig despullat
La policia local de Mollerussa ha sancionat amb 350 euros un veí per passejar amb roba mínima a la plaça Pla d’Urgell el passat 3 de setembre. La infracció va ser detectada a través d’un sistema de videovigilància. L’home portava només un banyador o peça similar. L’ordenança de civisme estableix que circular pels espais públics sense vestimenta adequada pot ser sancionat amb multes de fins a 750 euros, independentment del tipus concret de roba. Així, la multa és bàsicament per no portar camisa.
Després d’identificar l’infractor mitjançant els enregistraments, la policia va tramitar la corresponent denúncia administrativa. L’ajuntament va publicar ahir a les xarxes el vídeo de la infracció amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de complir la normativa de civisme.
Val a recordar que el consistori ha portat a terme campanyes com la crida Fem el clic, fem-ho bé, impulsada pel consistori a través del pla de civisme, que busca sensibilitzar els veïns sobre el respecte pels espais públics.